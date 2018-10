Central sumó su sexto partido sin poder ganar en el estadio Presbítero Grella, la cancha de Patronato, luego de la derrota sobre la hora por 2 a 1.

Ya en abril de 2010, con Mostaza Merlo al frente del equipo, Central igualó 2 a 2. Jara había abierto la cuenta para el Patrón, mientras que Toledo y el Kily González lograron torcer el resultado pero sobre el final el propio Jara le impidió al equipo canalla quedarse con los tres puntos.

En la temporada 2011/12, en la B Nacional, Patronato hizo las veces de local en el Brigadier López, bajo la dirección de Juan Antonio Pizzi. En lo que parecía un camino seguro hacia el ascenso, el equipo de Arroyito cayó por 1 a 0, con gol de Bustos.

La tercera vez el desafío fue para Miguel Russo, que tampoco pudo. Ene esa ocasión fue 2 a 1 para el Patrón con tantos de Walter Andrade y Leonardo Acosta. Méndez anotó el tanto auriazul.

Sin dudas, el mejor equipo de Central de todos esos años fue el de 2016, con Coudet al mando, pero los del Chacho tampoco pudieron. Cayeron por 1 a 0 (gol de Fernando Telechea) tras un error de cálculo de Alejandro Donatti.

En marzo de este año el equipo dirigido por Leo Fernández cayó de manera contundente. Fue un 3-0 (Matías Garrido, Matías Quiroga y Adrián Balboa) en el que en cierto modo comenzó la debacle de ese cuerpo técnico.

Esta tarde, el canalla tuvo altibajos muy marcados. Muy mal primer tiempo, un resurgimiento en el complemento con el tempranero gol de Herrera. Después manejó la pelota, tuvo algunas oportunidades, pero no poder, o no saber, liquidarlo le costó carísimo. La profecía volvió a cumplirse sobre el final con ese cabezazo de Barceló y Central no pudo cortar la racha.