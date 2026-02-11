Central lo vendió a Inglaterra, arracó bien en la Premier League y ahora juega cada vez menos

Tuvo buenas actuaciones en Brithton y Leicester, pero en el corto préstamo al Chelsea no brilló. Actualmente está en el Leeds United

El ex-Central Facundo Buonanotte está jugando muy poco en su cuarta temporada en la Premier League.

Chelsea y Leeds United se enfrentaron este martes en Londres en un partido correspondiente a la Champions League. El partido terminó 2 a 2 (los blues ganaban 2 a 0) y en el banco del equipo visitante estuvo Facundo Buonanotte. El chico surgido en Central no jugó ni un minuto.

Buonanotte llegó hace casi un mes al Leeds, a préstamo desde el Brigthon, el club que le compró su pase a Central en enero de 2023.

El chico joven futbolista nacido en Pérez se sumó al Leeds el 15 de enero. En este lapso, participó en tres partidos. En total jugó 70 minutos, menos de lo que dura un encuentro. Solo fue titular en uno de ellos, contra el Arsenal, y todavía no marcó goles ni dio asistencias.

Antes de que el Brighton lo cediera a préstamo al Leeds, Buonanotte venía precisamente en el Chelsea. Pero allí tampoco jugó mucho: llegó en septiembre de 2025, participó en ocho partidos (jugó 446 minutos) y marcó un gol, contra el Lincoln City de la tercera división del fútbol inglés por la Copa de la Liga.

Primer año en la Premier League

Durante su primera temporada en la Premier tuvo buenas actuaciones, participó en 50 partidos y marcó cinco tantos. En 2024 se marchó a préstamo al Leicester, donde se destacó más: hizo seis goles y dio tres asistencias en 35 partidos. Después de esa buena campaña, empezó a jugar cada vez menos y su presente no es de los mejores.

En 2025, cuando regresó a Brighton del préstamo a Leicester, varios clubes europeos se interesaron por Buonanotte. El que más negoció para incorporarlo fue el Borussia Dortmund, aunque la operación nunca se hizo porque el club inglés pretendía venderlo y el alemán quería incorporarlo a préstamo. En esos días también se mencionó el supuesto interés del Lyon y el Marsella, aunque nunca hubo negociaciones.

En la actualidad, el chico de Pérez tiene mucho menos protagonismo que cuando llegó al Brighton. Salió cedido a préstamo por tercera vez (Leicester, Chelsea y ahora Leeds), pero en en los blues jugó poco y nada y en el equipo que alguna vez Marcelo Bielsa hizo ascender del Championships a la Premier por ahora no tiene mucha participación.

Buonanotte y la selección

Buonanotte siempre estuvo en el radar de Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina lo convocó un par de veces para ser parte del equipo en partidos por las eliminatorias y es claro que sus condiciones le interesan. Sin embargo, la falta de competencia seguramente atentarán contra sus posibilidades, que hoy parecen remotas, de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El viernes pasado, cuando Leeds enfrentó al Nottingham Forest, Buonanotte ni siquiera fue convocado por el entrenador Daniel Farke y el martes estuvo en el banco pero no entró contra Chelsea. Sin embargo, Farke lo elogió: “Facundo es un jugador de primer nivel y estamos todos contentos de tenerlo aquí", dijo.

Este miércoles se cumple justamente un aniversario de su debut en la primera división de Central. Fue el 11 de febrero de 2022 frente a Arsenal en Sarandí. El técnico canalla era Cristian Kily González y en ese encuentro también jugaron su primer encuentro con la camiseta auriazul Kevin Ortiz y Gaspar Serbio. El gol de Central lo hizo Marcos Ruben.