Central Córdoba: mala pata para Julián Bembo

“Gracias a Dios salió todo bien en la operación del menisco interno de la pierna izquierda que estuvo a cargo del doctor Carlos Lancellotti y ya estoy en casa. En este momento no me quiero olvidar de la dirigencia de Central Córdoba y de la empresa que está encabezada por Dario Pierani, quien me representa. Me lesioné en el regreso al charrúa, después de estar en Gimnasia de Jujuy, ante Excursionistas hace dos semanas. El domingo me enteré de la gravedad de lo que tenía y rápidamente decidieron la operación. El lunes llegó la cirugía y todo salió muy bien. Ahora estoy en reposo en casa con el apoyo de mi familia, de todo el plantel charrúa y mis amigos”, así confió Julián Bembo después de la intervención quirúrgica en su rodilla.