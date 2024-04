Central Córdoba empata el partido clave del ciclo Diego Pavoni ante el líder Berazategui

Central Córdoba tiene la parada más brava, visitando al puntero de la C Berazategui. El ciclo de Diego Pavoni ante un partido definitorio.

Central Córdoba empata con el líder, invicto y con puntaje ideal Berazategui , en la continuidad de la 10 ª fecha del Apertura de Primera C, y donde está en juego nada menos que la continuidad del ciclo de Diego Pavoni .

Diego Pavoni metió varias cambios para este, su partido fundamental y en la parada más fea, ya que Berazategui no solo manda en la C sino que llegó a esta cita habiendo ganado sus 8 encuentros, además de ya quedar libre. Fueron en total cinco las variantes, medio equipo si no se cuenta al arquero que continuó bajo los tres palos.