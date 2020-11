Oldani fue asesinado el pasado 11 de febrero en un presunto intento de asalto por el que fueron detenidas cuatro personas. Pero desde los primeros momentos posteriores al crimen hubo movimientos que llamaron la atención en la escena, donde los primeros investigadores encontraron muchísimo dinero que luego desapareció. Por esta razón fue objetada la actuación de la fiscal de Homicidios de Santa Fe Cristina Ferraro, que no preservó correctamente la escena del crimen y habría permitido el ingreso de la hija de la víctima que, por su parte, quedó en el centro de las sospechas.

Esas sospechas derivaron en la denuncia de Sain y la posterior investigación del fiscal federal Rodríguez, ante la presunción de que en la empresa de Oldani se llevaban a cabo operaciones financieras prohibidas.

“Los nuevos elementos de prueba me permiten modificar parte de las aseveraciones anteriores sobre los roles adjudicados a los distintos integrantes de la firma Turismo Oldani ya que Virginia Oldani no sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas; ni la empleada Calle se limitaba a llevar distintas operaciones turísticas y trámites administrativos. Por lo contrario, sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Hugo Oldani junto a terceras personas”, señala el fiscal en su pedido de indagatoria.

Según la investigación Oldani realizaba préstamos a particulares y cambiaba cheques, tanto en pesos como moneda extranjera y en un importante nivel de informalidad. Esa operatoria, según consta en la investigación, generaban una constante intermediación con grandes volúmenes de dinero para lo cual no estaba habilitado a trabajar, ya que el objeto declarado de su negocio era la venta de paquetes turísticos.

El fiscal Rodríguez también pidió la indagatoria de la fiscal provincial Cristina Ferraro debido a sus actuaciones como responsable máxima en la escena del crimen de Oldani. Incluso la auditoría del MPA le inició un procedimiento disciplinario en base a la presunción de que la funcionaria no tomó los recaudos para preservar elementos que permitieran esclarecer el ilícito, y posibilitó con su accionar que se hicieran desaparecer rastros o pruebas del ilícito.

Lo que trascendió de la investigación del fiscal Rodríguez es que, a partir del acta policial de procedimiento y la declaración de quienes estuvieron en la escena del crimen, la agencia de turismo, en el momento posterior al homicidio, “no fue registrada por la autoridad competente”. El fiscal estableció que del análisis el caso surge que en la agencia de Oldani funcionaba una cueva donde aperecen delitos contra el orden financiero. Y que eso no se puede investigar de manera rigurosa en base a que la fiscal Ferraro no adoptó recaudos esenciales.

Según el jefe del operativo policial, la hija de la víctima, Virginia Oldani, se negó rotundamente al ingreso de testigos, lo que fue avalado por la fiscal. Del lugar fue retirado un monto abultado de dinero estimado en 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos, una suma que para el fiscal federal luce desproporcionada para el giro comercial de un operador turístico. Tanto Virginia Oldani como su esposo José Luis Hernández dijeron que retiraron el dinero existente porque la fiscal Ferraro les dio autorización.