Caruana pide evitar que los adultos mayores salgan de los geriátricos para pasar las fiestas

Fue así que se dispuso que quienes sean retirados de la institución deberán permanecer luego 14 días aislados en la propia entidad (que debe contar con las condiciones para mantener a la persona completamente separada del resto) y tener una prueba negativa de coronavirus.

La medida implica un serio riesgo sanitario y así se encargó de remarcarlo hoy Caruana. “Evitemos que los adultos mayores que están en los geriátricos salgan, más allá de los protocolos”, pidió esta mañana en declaraciones a La Ocho.

El funcionario explicó que en esas reuniones afectivas, este segmento etario, muy vulnerable al coronavirus, estará en contacto con jóvenes que sin querer pueden transmitirles la enfermedad.

Fue así que remarcó la necesidad de extremar la prevención. "En estas fiestas, pensemos en los cuidados. Estemos distanciados, hagámoslo si podemos al aire libre y no nos relajemos”, subrayó y les pidió a los jóvenes que se cuiden mucho “porque van a estar con los adultos mayores el 31 y el 1º”.

La llegada de la vacuna

En relación a la llegada de la vacuna Sputnik V desde Rusia (esta mañana los camiones ya estaba saliendo con las dosis desde el aeropuerto de Ezeiza), el funcionario detalló que “se seguirán los protocolos nacionales, en función de a quién vacunar primero, y se comenzará a vacunar y a trabajar intensamente en todos los escenarios posibles”.

“Confiamos en poder lograr en los meses próximos la cobertura necesaria para poder cambiar el rumbo de la pandemia. La inmunidad poblacional es la que puede cambiar el curso de esta enfermedad, que tanto creció y generó tanto dolor”, indicó.

El funcionario detalló que “en enero y febrero vamos a contar con mayores dosis de vacuna Sputnik y otras vacunas. Con las dinámicas que tenga cada una, en particular en relación a la cadena de frío, pero también con la infraestructura que tiene la salud pública de Rosario, la seguridad social y el sistema de salud privado, confiamos en poder lograr en los meses próximos la cobertura necesaria”, señaló.

Caruana admitió además que hay preocupación por la suba de casos en el Amba y en países limítrofes. “La recuperación de actividades sociales y productivas, la migración entre provincias, lo que sucede en el Amba y en países limítrofes, hace que sigamos trabajando en todos los escenarios, monitoreando la aplicación de protocolos, siguiendo de cerca la ocupación de camas Covid y manteniendo el nivel de testeos en centros de salud”, detalló.

No obstante, pidió no hablar de olas de contagios o rebrotes. “En las enfermedades infectocontagiosas lo que tenemos es un relajamiento de los cuidados. Eso hace que aumenten los contagios y eso se da por el movimiento de las personas. Hasta que no tengamos una cobertura por la vacuna, acá el aumento de contagios tiene que ver con la relajación y con el desplazamiento de las personas”, puntualizó.

"Más allá de hacer foco en la mutación del virus y que se vuelve más contagioso, tenemos que hacer hincapié en que el virus contagia porque las personas no usaron el barbijo o no se cuidaron. Toda la población tiene que retomar un camino de cuidado, porque llama la atención que hay sectores que tienen actitudes de que parece que ya terminó la pandemia. No llegamos al final. La inmunidad colectiva se va a dar en meses”, remarcó.

Fue así que pidió no bajar la guardia y seguir respetando los protocolos para evitar contagios.