Yo no pago, vos tampoco lo hagas

Parece que ahora los ciudadanos de a pie somos culpables de que las empresas distribuidoras de gas hayan perdido algo de dinero porque subió del dolar. ¿Vos subiste el dólar? Yo no lo hice y puedo demostrarlo ante cualquier Justicia del planeta. Creo que vos tampoco. Por lo tanto debemos unirnos, aunque sea esta vez. Y no pagar ninguna cuota de ajuste. Es una vergüenza que pretendan cobrarnos un plus por ganancias extras. Yo no pago, te pido por favor no lo hagas. Sé mi amigo.

Ignacio Lazcano

DNI 6.071.608