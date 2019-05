¿Y qué pasó con la veda electoral?

Los comunicadores rosarinos fueron respetuosos de la veda electoral impuesta a partir de las ocho horas del viernes 26 de abril, con motivo de las Paso celebradas el domingo 28. Pero eso fue sólo durante el viernes y el sábado, porque el propio domingo de los comicios escuché manifestarse a algunos candidatos que, seguramente de buena fe y aunque no de manera contundente, con sus reflexiones estaban olvidando las normas electorales establecidas. Eso significó transgredir la veda teniendo en cuenta que a esa altura, aún podía haber personas con una indecisión posible de ser orientada políticamente a último momento. La ley electoral Nº 19.945 determina que el silencio proselitista debe extenderse rigurosamente desde las ocho horas del viernes hasta la finalización del comicio. Esta obligación no alcanza a las redes sociales, porque la citada ley no las pone en pie de igualdad con los medios de difusión tradicionales tales como radio, televisión, prensa y cartelería. Creo que durante el “estado de veda”, no se debiera reportear a ningún candidato ni analista político, para no propiciar opiniones que rocen el incumplimiento de la veda electoral; a la que habría que otorgarle la seriedad que corresponde.

Edgardo Urraco