¿Y el esfuerzo compartido?

Hace mas de cuatro meses que me contacté con el programa que depende de la Secretaría de Obras Publicas "Esfuerzo Compartido". Primero tardaron más de tres meses para relevar el trabajo, una vez hecho me enviaron la lista de materiales para que les diera el ok para avanzar con el trabajo. Les dije que si. Termina el año y nada. El programa consiste en que el vecino que quiere reparar su vereda, se anota y la Municipalidad pone la mano de obra y el vecino se hace cargo de los materiales. Es una lástima que no tengan más cuadrillas trabajando en esto, que evidentemente tiene una demanda creciente y sostenida. Y daría nuevos puestos de trabajo desde la gestión municipal. Yo, mientras tanto, sigo esperando. Mi parte del esfuerzo está lista.

Ariel A. Amato