¿Y el escalafón para Salud?

¿El escalafón definitivo cuándo se publica? El Ministerio de Salud de Santa Fe en 2015 llamó a concurso para cubrir suplencias e ingresos en Salud, debiendo presentar documentación legalizada y pertinente al perfil que se solicitaba, y en febrero de 2017 se realizó el examen pertinente a algunos perfiles. El 31 de julio de 2017 salió el escalafón provisorio del perfil administrativo para los Nodos Rosario y Santa Fe, y pasado más de un año no se ha publicado el escalafón definitivo de ese perfil; y en otros ni siquiera el escalafón provisorio. Lo que indigna es que este concurso quería demostrar transparencia, que los cargos vacantes se iban a cubrir con personas que demostraran a través de examen y documentación que eran idóneas. Bronca da que no salga el escalafón definitivo, que desde la Junta de Escalafonamiento digan está en proceso. Mientras esperamos, en algunos efectores de Salud, han tomado personal que no ha rendido ni presentado ninguna documentación. Me gustaría saber por qué no se publica, o en tal efecto, que las vacantes se cubran con los postulantes del escalafón provisorio. ¿O no lo hacen porque son favores políticos? Transparencia cero, acomodo como siempre.

DNI 20.854.067

No hay que generalizar

En el ejemplar del día 12 del corriente, tuve el placer de leer la carta de una ex alumna del colegio La Salle. Me recordó una cosa que dijo cierta vez mi profesor de euskera (poco después graduado en medicina), cuando una alumna le habló de un médico "comerciante", indigno de su profesión. El joven profesor le contestó: "Hace más ruido un árbol que cae que miles que crecen". Como bien dijo la lectora Nubla Emiliozzi, "no generalicemos".

Jorge Luis Boveri



Del mundo de las palabras

La lingüística se dedica al estudio del lenguaje y tiene una rama que se denomina toponimia, del griego "topo", lugar; y "onoma", nombre; más precisamente nombres de lugares geográficos. La ciudad española de Cádiz, capital de la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuenta con 120.000 habitantes. Fue fundada por los fenicios que en su idioma la llamaron Gadir, "castillo, fortaleza". Mucho después los romanos en latín la llamaron Gades, de ahí que hoy a sus habitantes se los conoce como gaditanos. Antonio Esteve Ródenas fue un destacado bailarín y coreógrafo español, había nacido en Elda, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, fue conocido por su seudónimo como Antonio de Gades, no era andaluz, ni gitano, destacándose entre otros en el baile flamenco. Alcalá de Henares está situada en la cuenca del Henares, en la parte este de la Comunidad Autónoma de Madrid, a 38 kilómetros de la capital, su nombre proviene del árabe y significa "castillo" sobre el río Henares, y a su vez el nombre de este río proviene de la palabra castellana "henar" que significa campo de heno, dado los cultivos que antiguamente se hacían en su cuenca.

Omar Alfredo Re



El sol sale para todos

Quiero compartir con los lectores de este diario algo que nos ocurrió hace unos días en Puerto Iguazú, donde fuimos a vacacionar mi esposo y yo. Cenamos en un sencillo restaurante ubicado en la calle Misiones, cerca de la terminal de ómnibus. Luego de comer el postre, quisimos ordenar café. El mozo, un hombre sumamente gentil y orgulloso de su trabajo, nos dijo: "Aquí no servimos café porque lo ofrecen en la panadería de la esquina, no tenemos helados porque en la otra esquina está la heladería, y tampoco vendemos sandwiches ya que hay una sandwichería en la vereda de enfrente. El sol sale para todos". Realmente nos conmovió semejante acto de solidaridad con los vecinos y sentido de comunidad. Lamentablemente lo que debiera ser regla se transforma en excepción. Ojalá este ejemplo replique en la sociedad, seamos menos individualistas y más solidarios. Esto también va para los políticos, para que dejen de lado sus mezquindades y ambiciones personales en pos del bien de los ciudadanos.

Graciela M. Colussi

DNI 16.808.410