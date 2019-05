Votar el Día del Padre

Estas líneas van dirigidas al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quién firmó el decreto que reglamenta el calendario electoral de la provincia para 2019, donde el día 16 de junio se realizaran las elecciones generales provinciales (se eligen gobernador, intendentes, presidentes de comuna, legisladores provinciales y concejales). Le recuerdo que ese domingo es el “Día del Padre”. En estos tiempos, donde la pérdida de valores morales y el desinterés aumentan a la par del dólar tenemos que darle la real importancia que tiene la familia, y justo ese día debemos estar todos juntos y dedicarnos a homenajear a nuestros padres estén donde estén. Por favor, señor gobernador, todavía está a tiempo de modificar la fecha con otro decreto, no creo que sea algo tan difícil, casi seguro no se dieron cuenta de la fecha que sin duda no la hubieran elegido. Señores candidatos, casi la mayoría de ustedes son padres y a lo mejor algunos tienen la suerte de tenerlo todavía, así que ese día disfruten en familia. Por favor, reflexionen y dejen que los santafesinos estemos todos juntos ese día, y como expresé anteriormente los que tienen la suerte de tenerlo al “viejo” abrácenlo muy fuerte. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.

Hugo Bertorini