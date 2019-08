Vivir entre aguas negras

Escribo esta carta para hacer visible un reclamo que se encargan constantemente de ignorar. La calle Pasco a la altura 7400 (esquina que choca perpendicularmente con el pasaje 1744), localizada en el barrio Nuevo Belgrano, presenta una colectora cloacal que desagota a todo el barrio completamente tapada. Los vecinos dejamos de lado el hecho de que la calle se presenta destruida (a tal punto que obligó a los colectiveros a cambiar el recorrido), y que la alcantarilla se encuentra perdiendo agua desde hace años y nos acostumbramos a que, por vivir en un barrio periférico, no tenemos los mismos derechos que otros rosarinos. El problema más grande surge cuando, al no recibir el mantenimiento necesario (o estar mal construida, o lo que sea); esta colectora se tapa. Uno pensaría que el olor a podrido es lo que molesta y sin embargo esa es otra de las cosas a la que nos acostumbramos. Lo realmente malo es que lo que desagotamos en nuestras viviendas vuelve; y lo hace en forma de inundación. Cualquiera se puede imaginar lo horrible de vivir inundado en materia fecal. Muebles arruinados, electrodomésticos rotos, y nosotros descompuestos. Desde el momento en que la situación se volvió intolerable mi familia y yo realizamos ocho llamados telefónicos, en cada uno de ellos los operadores de Aguas Santafesinas tomaron nuestro reclamo, nos dieron un número y nos avisaron que en los próximos días una cuadrilla resolvería el problema. También en cada llamado después del primero nos dijeron que los empleados habían asistido a la dirección en cuestión y habían solucionado el problema. Toda una mentira. Hace solo dos días tuvimos que contratar una desagotadora privada que dejó detallado que el problema persistía, que el trabajo que hicieran ellos era inútil si no se arreglaba la colectora. Sabemos bien que los empleados de Aguas Santafesinas no cumplen con muchas de sus responsabilidades (sabemos incluso de actividades ilegales que ocurren en el marco de la empresa de agua), lo sabemos y lo aceptamos, como la discriminación que recibimos al no ser del centro; pero pedimos que solucionen urgentemente esto porque estamos viviendo peor que en el Medioevo. Para las elecciones nos cansamos de ver la cantidad de obras que se "hicieron"; pero cuando pasa esa etapa, las necesidades del pueblo dejan de tener relevancia. Como los votos ya no se pueden comprar o condicionar, las respuestas dejan de existir.

El esfuerzo tiene que ser de todos

No será fácil la gestión para ningún partido que le toque gobernar los próximos cuatro años. Si, basados en las Paso, es el de F-F el que asuma en diciembre, además de remar en dulce de leche para revertir la complicada situación económica, deberá hacer una prolija gestión que borre la imagen negativa tan cuestionada en estos últimos años respecto a las acusaciones de corrupción. Si el Pro pudiera revertir la derrota de la última elección, y asume por otro período, ya no tendrá excusas de herencia recibida y deberá revertir la mala gestión anterior, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, reactivar las industrias con subsidios, detener la inflación y bajar la pobreza. Dejar de prometer cosas que no podrá cumplir, y hacer todo eso bajo la fuerte presión del FMI, quien pretenderá una política liberal y que le paguemos en tiempo y forma. Creo que se vienen tiempos difíciles y vamos a necesitar mucho sacrificio y patriotismo, no sólo del próximo gobierno, sino también de todos los argentinos para poder salir adelante.

Campeones de taekwondo

Quisiera expresar mi decepción con las autoridades de mi provincia y de mi país, como también de algunos medios periodísticos, deportivos en particular, por la desidia que presentaron para con dos conciudadanos, a mi criterio excepcionales; por la poca repercusión que tuvieron sobre el logro de ser campeones del mundo de taekwondo. Ellos, Nélida Delgado (12 años), e Ignacio Delgado (15 años), en su categoría, tanto en combate como en exhibición, lograron la máxima presea de este deporte. Sin más ayuda que la de amigos y familiares, con valentía y coraje fueron capaces de representarnos a nivel país en el Campeonato Mundial de Taekwondo, celebrado este mes en Brasil. La no mención de esta hazaña, en un pie de página de cualquier medio, al menos, deja bastante que desear respecto de lo que podemos decir de nuestros jóvenes. Salud para ellos.