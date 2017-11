Violación a la ley Sarmiento

Con respecto al allanamiento donde Fauna rescató hace unas semanas a un mono carayá de una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, quiero plantear algunas cosas. Reconozco la responsabilidad de no haber actuado respetando la norma vigente respecto a la mascotización del mono carayá, llamado Milton. Pero esto no significa que haya sido objeto de maltrato, si no no hubiera llegado a la edad de 10 años; y también entendiendo que la familia no es traficante de animales, sino tristemente actuaron como último eslabón de esta cadena. La ley Sarmiento debería aplicarse en todos los casos, más en los funcionarios públicos que tampoco tienen en cuenta ni están preparados para considerar la importancia que tiene "el referente" (la persona que lo crió, el ambiente conocido, su alimento cotidiano) para el animal mascotizado. De ahora en más, ¿quién piensa en el ejemplar decomisado? ¿Quién lo atiende? ¿Hay acaso especialistas en la granja La Esmeralda que dedique su tiempo para descivilizar o sociabilizar de otra manera a este ejemplar? Sabemos que no, sabemos también que es un animal que no puede liberarse como dijeron. Ningún científico puede avalar semejante posibilidad. Tampoco puede convivir con otros de su especie sobre todo machos dominantes que ya tienen su territorio marcado. Entonces, ¿a quién le interesa verdaderamente la vida de este pobre ser que no entiende lo que pasa? El mono carayá muere en la mayoría de los casos por úlceras gastroduadenales. Nos preguntamos si los directores de La Esmeralda van a ser juzgados entonces por la violación de la ley Sarmiento. Seguramente no. Ellos son la autoridad y se autorregulan, sin embargo muchas son las denuncias y experiencias nefastas que veterinarios, estudiantes y particulares han constatado en este sitio. Hace pocas semanas habitantes del norte de Santa Fe llevaron un puma de 25 días. Los responsables de La Esmeralda no quisieron aceptarlo argumentando no contar con el personal que pudiera alimentarlo diariamente las veces necesarias. Es ahí a donde lo llevaron a Milton. ¿Qué podemos esperar? ¿Quiénes quieren que la ley se cumpla de manera estricta? ¿Qué alternativa dan para salvar su vida si él no es culpable de nada? ¿Por qué se lo trata como a un delincuente? ¿Acaso no bastaron los 18 monos carayás que murieron de úlcera gastroduodenal al cerrar el zoológico de Rosario porque no dejaron entrar más a los referentes que los estaban criando? En ese entonces un fiscal con sensibilidad ante el dolor de los animales procesó por violación a la ley Sarmiento al jefe técnico de esa repartición y a la directora profesional veterinaria. Necesitamos que alguien nos dé una alternativa, ahora sólo nos interesa su vida aunque la señora López Nordio (responsable de Protectora Rosario) nos acuse de tener un mal amor. Esto demuestra que no es así.

Beatriz Roja

DNI 16.714.386



¿Hasta cuándo con estos violentos?

Los recientes asaltos en barrios céntricos de la capital bonaerense fueron hechos por delincuentes que saben que las cámaras registran las delictivas agresiones y parecería no importarles. Esta deplorable actitud nos hace pensar que pertenecen a una banda organizada. Nos preguntamos, ¿el enojo será por haber perdido las elecciones y el protagonismo de aplaudidores de una fracción política en extinción? Creería que las autoridades policiales deberían allanar los lugares donde se desarrollan "esta clase de reuniones partidarias" e identificarlos constatándolos con las filmaciones que captan las cámaras identificadoras. No digan que tildarán al gobierno de "persecuta". Basta de pedirle permiso a un pie para poner el otro. La ciudadanía es la que sufre y este flagelo, de haberse dado cuenta antes, hoy se hubieran acabado las agresiones con nefastas consecuencias. .

Paola Lena Riviera

DNI 13.815.412

Mar del Plata



El amor puede salvar vidas

Perrita, así la llamamos, fue abandonada en la entrada de nuestra arenera en Pueblo Esther. No fue la única ni será la última, pero con esta nos encariñamos al instante. Trotaba alegremente y siempre nos saludaba cuando llegábamos a trabajar. Un día sucedió la tragedia, fue arrollada por alguno de los muchos vehículos que circulan allí todos los días. Un veterinario del pueblo le dio los primeros auxilios y al ver que requería cuidados especiales la llevamos a un consultorio veterinario en Arroyo Seco. Allí se esmeraron por tratar de que sus dos patas traseras volvieran a funcionar. Finalmente, después de más de dos meses de tratamiento y con alguna mejora, la trajimos de vuelta, esta vez con un carrito que le permite algo de movilidad. Todos los que estamos en contacto diariamente nos preocupamos para hacer que tenga su alimento, su refugio y mucho amor, que devuelve como puede, claro, sin mover la cola. Si los que la abandonaron leen esta carta quiero que sepan que la vamos a cuidar y hacer que lo que le queda de vida esté llena de felicidad y de ese amor que tan cobardemente le negaron.

Lilia Oliver

DNI 2.438.636



Dios y la Patria os lo demanden

Fuerte, repetida y esperanzadora frase con la que finalizan su juramento los gobernantes elegidos por el pueblo en el momento de su asunción. Permite experimentar el hermoso cosquilleo que produce creer que gobernarán con equidad. Luego comienzan a ejercer sus funciones. Bien, regular o mal, se van desempeñando en el período de tiempo que les corresponde. Si lo hacen mal, no podemos saber cómo los demanda Dios. Sólo observamos cómo actúa la Patria. Hasta aquí, vemos cárceles cada vez más llenas de detenidos que expresaron el magno juramento. La Justicia en acción. Quiero creer que la detención es la primera parte de la "demanda". Vendrá luego la sentencia. Si es culpable el reo pagará con prisión. La que la Justicia imponga para todos por igual. Más si todo se termina allí, como simple integrante de la Patria, no quedo conforme. Si los reos acusados han robado el dinero del pueblo como informan, considero justo que lo devuelvan. Y que lo devuelvan con intereses, como se cobran las deudas atrasadas. Será entonces, sólo entonces, cuando la esperanzadora frase dejará de ser sólo eso, y se convertirá en la realidad de un pueblo que anhela vivir en democracia, en paz y sin corrupción.

Edith Michelotti



Ciertamente, con la vida no se juega

Por una vez me pasa que coincido con expresiones del hijo de doña Cristina Kirchner, Máximo. Dijo en su última aparición pública este buen hijo que "con la vida no se juega". Estoy totalmente de acuerdo, no se juega con la vida y por no tener en cuenta eso debimos lamentar los 52 muertos de la tragedia de trenes de Once, producida por la corrupción de quienes gobernaban en ese momento. Agregó que está "orgulloso de tener una hermana que se llama Florencia, humilde". También estoy de acuerdo, es una chica tan humilde que sólo tenía en su cuenta personal cinco millones de dólares, lo que son monedas en comparación con la fortuna de su familia. Con declaraciones como las de este promisorio muchacho creo que pronto podremos cerrar la grieta que nos divide a los argentinos.

DNI 6.065.831



Un anarquista patético

"Tiene que haber venganza de los sectores populares", exclamaba el anarquista, sedicioso y activista mapuche Facundo Jones Guala, para agregar: "Si yo estuviera libre, estaría en las barricadas tirando bombas molotov". Esto pasó ante el silencio cómplice de algunos organismos de derechos humanos y la complacencia de los más violentos, sus seguidores, cumpliendo al pie de la letra sus patéticas directivas, desplegaron una tormenta de odio, violencia y destrucción en el centro de la Capital Federal y varias ciudades de la provincia de Río Negro, que incluyeron la toma y el destrozo de una municipalidad, rotura de vidrieras, incendios y ataques a comisarías y juzgados. Si el poder del Estado y quienes tienen a su cargo el estricto cumplimiento de la ley no toman las medidas necesarias en tiempo y forma, el futuro nos hallará destruidos, desunidos y desorganizados.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301



Desinteligencias en el trámite por el DNI

Hoy después de haber seguido paso a paso y al pie de la letra las instrucciones para el cambio de DNI de un menor por extravío, llegó el día del turno en el Centro de Documentación Rápida Rosario Norte, de Aristóbulo del Valle 2730 (ex estación de trenes). Interesante es saber que previamente a pedir el turno tuve que pedir la partida de nacimiento correspondiente, que hace 18 años es la misma pero que siempre hay que llevar y que cuesta 260 pesos. Dicho esto, y a la hora señalada en el mail que envía el ReNaPe para confirmar el turno, nos dirigimos a realizar el trámite estando en conocimiento del costo, que es uno de los requisitos y que asciende a 60 pesos. Lo que no sabíamos y no está indicado en ningún lado es que si no se lleva tarjeta de débito o de crédito no te pueden cobrar, y sin más trámite te mandan a la sucursal de Correo a cuatro cuadras del lugar con un papel para pagar los 60 pesos. ¿Dónde se ha visto que sin aviso previo uno tiene que estar portando tarjetas? Esto es el colmo de la ineficiencia que alimentan el verso de la "modernización" y después te mandan al correo a pagar, demorándolo todo.

DNI 13.449.665