Viejas historias de la zona sur

Era muy joven cuando como socio de la prestigiosa biblioteca "Constancio C. Vigil retiraba libros cada 15 días para leerlos con inusitada avidez. Recuerdo que corría el año 1972 y dos novelas cuyos relatos resplandecen en finales dramáticos me dejaron como un sello vital en esa latente virtud de indagar en lo más excelso de la literatura argentina. "Todo verdor perecerá", la obra de Eduardo Mallea, y "Sin Rumbo", de Eugenio Cambaceres, desde entonces nunca dejaron de acosarme. Pero ya han pasado muchos años y ahora estoy abocado a desentrañar otras instancias, que también me deleitan al contarlas. Veamos por ejemplo esta historia que me relatara un amigo, instalada en los confines del barrio Las Delicias por entonces. Se trata del nacimiento de un club social y deportivo llamado en principio "Los Ladrilleros", que a través de una reunión de comisión directiva donde participó una dama oriunda de Uruguay, sugiere utilizar los colores amarillo y negro como influjo de su voluntad. De este modo surge a la luz el 11 de junio de 1932 el flamante Club Social y Deportivo "Defensores de Peñarol". Todo un símbolo desde entonces del esparcimiento y la recreación de muchísimas familias del sur de la ciudad.

¿Democracia representativa?

Para contraer la deuda mandaron un pinche de segunda línea sin autorización del Congreso cómo establece claramente la Constitución, y nos endeudó por varias generaciones sin saber el destino de los fondos. Esto le podría dar un viso de ilegitimidad. Pero ahora, para refinanciarla se convocan al Congreso obviamente con apoyo total de la oposición que contrajo la deuda. Y de paso la aprobación de nuevos impuestos. Mientras tanto, copamos la TV con la fantochada de los rugbiers que en tres meses van a estar libres o en una pensión VIP a pocas cuadras de sus papis. Televisación de las sesiones del Congreso, nada. No se pudo saber la cara ni la opinión de los votantes y fue aprobado casi por unanimidad. Es casi inentendible.

Sólo falta Capitanich y hacemos la fiestita

Con la llegada al gobierno del interventor en YCF, Aníbal Fernández, sólo faltaría el ex ministro Capitanich, aquel que maltrataba desde muy temprano en Casa Rosada a los periodistas que se animaban a hacerle preguntas (el del acto corajudo de romper en pedazos un diario ante las cámaras que lo estaban registrando en vivo) para tener una defensa de hierro y evitar que Alberto quede pagando al salir a cortar un centro a CFK. Sólo habrá que organizar con tiempo suficiente las nuevas reuniones con la prensa para que los ciudadanos volvamos a consumir grandes cantidades de "Reliveran compuesto Max Plus". Con Aníbal volveremos a enterarnos, entonces, de todas las travesuras que hizo en vida el malvado de Nisman, aquellas que haya omitido el hasta ahora titular (que pasará a ser un suplente de lujo) Pablo Duggan. Porque si algo es importante para los argentinos (y para el mundo) desde hace cinco años es saber de las miserias de Nisman en vida, no de cómo murió que no le importa a nadie. El mundo y la gente quieren saber con cuántas modelos tenía citas, a qué lugares concurría, cuánta plata tenía en sus cuentas, no las circunstancias que rodearon su muerte. Ante esta notable cantidad de "ex funcionarios" que lo rodean y "lo ayudarán" no cabe otra que preguntarse, si es el presidente Alberto el que los elige.

Mi eterno agradecimiento

Quiero agradecer por este medio al personal del sanatorio Parque, a los médicos y enfermeras del CER, ya que el 9 de enero fui atendida muy satisfactoriamente. Pero le agradezco y felicito a la doctora Graciela Uranga, mi oncóloga de hace cinco años, por su sapiencia, don de gente, paciencia y humanidad. Gracias doctora, gracias a todo el personal que siempre me ha dado satisfacciones.