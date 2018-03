Víctimas de muchos robos y un adiós

Como muchas personas de esta ciudad, he sido víctima de un robo. Un celular menos, un documento perdido y una billetera reboleada por el cielo. Y un recuerdo, la entrada del recordado Argentina-Brasil en el Gigante de Arroyito. En fin, muchas cosas que tenían un valor sentimental, más allá de todo. "No, no, estoy bien. Me apuntaron con una pistola, pero zafé". ¿Cuál es la razón por la que una persona (que venía caminando y charlando muy alegremente por la costa del río Paraná) tiene que decir eso? ¿Por qué debemos caminar mirando cada tanto sobre nuestros hombros para ver si nos toca esta noche? ¿Cómo puede ser que no haya seguridad más allá del macrocentro? Podría seguir mucho más, pero no quiero extenderme demasiado. Lamentablemente, desde mi casa, una madrugada desvelado me invaden la cabeza más preguntas. ¿Merecemos realmente tener que estar ligado al infortunio de no ser "El elegido"? ¿Por qué no puedo caminar tranquilo por la ciudad en la que nací? Es triste, muy triste. Sobre todo porque los fantasmas del "Andate a la mierda. No podes vivir dependiendo de si te pueden pegar un tiro por el solo hecho de robarte un celular". Por eso, Rosario, sos hermosa. Si las calles me hicieron como soy hoy, es gracias a vos. Rosario, siempre estás en mi corazón. Rosario, discúlpame. Me voy para tener el derecho a vivir. Rosario, nos volveremos a ver algún día. Espero no te hagan más daño.

Luciano Ciaccio

