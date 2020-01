Me jubilé con la ley 18.037 con mas de 30 años de aportes, por lo que tenía derecho al 82%, y así lo reconoce el Anses, pero encontró la forma de que sea solo el 60%. En 1993 comencé el reclamo, sentencia y en cámara en 1996. Jamás me reconocieron, mi jubilación es alta porque alto era mi sueldo (los últimos 10 años pagué impuesto a las ganancias, y mi aporte era del 11% yo, y el 17% la empleadora). Fui víctima del saqueo del Estado, secuestrador de mis ahorros en 1993 y en 2001. Ahora quieren desconocer aún más mis derechos. No tengo dudas de que el mínimo está mal, pero que un jubilado deba pagarle a otro (incluso a los que no aportaron) se parece más a un saqueo que a justicia. Yo les propongo que devuelvan los aportes que se apoderaron los que eligieron la privada (entre ellos mis tres hijos), poner tiempo a los planes sociales, limitar la cantidad de asesores de los políticos y reducir los empleados públicos.

Ricardo Martínez

La peor de las adicciones

Vivimos colmados de adicciones, aunque no todas relacionadas con el consumo de drogas específicamente, multiplicando las dependencias obsesivas y las compensaciones compulsivas. Padecemos casi como una patología social endémica la gran necesidad de personas creíbles dignas de ser ejemplos. Advirtiendo dolorosamente, la ausencia de personajes en el ámbito público, moralmente rescatables. Confundidos, tratando de descifrar el dilema, tampoco logramos persuadirnos que todos, eternamente, se aprovechan de un futuro ignorado. Naufragamos sumergidos en una época de mentiras, inseguridad, vanas promesas y la obscena obtención de beneficios individuales por sobre los colectivos. Aceptamos como sociedad estar sometidos imperceptiblemente a una realidad extremadamente politizada mediáticamente. Padeciendo mansamente diversos tipos de violencia, tema que abarca varios conceptos, incluso ligados sustancialmente con las brechas y sus consecuentes heridas. Reconociendo que la violencia existe desde siempre; violencia para sublevarse contra una dominación, violencia física y psíquica, violencia familiar, violencia laboral, violencia gobernante, hasta la evidente y traumatizante violencia oral y visual. Todas provocando sucesivas decepciones personales, induciéndonos a la ausencia de una necesaria fe. Luego, nuestra fe debilitada de modo temerario, propicia creencias de credulidades baratas y ocasionales, como sustitutos fugaces. Los ácidos del individualismo han corroído nuestras estructuras morales, habiendo inducido al mismo pueblo a una inconsciencia colectiva causante de un daño moral que resultará un esfuerzo enorme y un tiempo incalculable poder desterrar. Demostrando que en estas condiciones la especulación del hombre sobre su destino siempre está condicionada por intereses alejados de su realidad. Esperanzados en que la necesaria obviedad reemplace esta triste actualidad, deberíamos dejar de insistir hablando eternamente de la enfermedad para inponer algún día la necesaria medicina.

Norberto Ivaldi

Mauricio Macri y la Fifa

Apenas se conoció el nombramiento de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA, una catarata de rechazos y algunos insultos aparecieron en todos los medios por personajes, muchos de ellos bien conocidos, que se hicieron millonarios aprovechando el descomunal saqueo de los 12 años del gobierno más escandaloso de la historia. Sobreprecios, cientos de obras cobradas y no realizadas, cuadernos, “rosaditas”, bóvedas por doquier, aviones con bolsos de dólares a El Calafate y a Uruguay, introducción del narcotráfico, promoción de la delincuencia, destrucción de la educación, entre otras “hazañas”, mientras los niños morían de hambre en las provincias del norte. Cuando asumió Macri el país estaba en ruinas, se habían robado casi todo. Hoy, el nuevo gobierno lo componen los mismos de aquella época tan desastrosa, y seguro que ya comenzó el saqueo (las retenciones es un dato) con un presidente que actúa como un gran “pato criollo”. Es un orgullo para el país y de la gente de bien, el nombramiento de Macri como presidente de la Fundación Fifa.

Juan Carlos Bressan

