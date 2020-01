Viaje para discapacitados

Según la CNRT, que es el ente que regula los viajes gratuitos para discapacitados, los boletos deben solicitarse 48 horas antes y hasta 30 días antes del viaje. Necesitaba viajar a las sierras de Córdoba el día 10 de febrero del 2020 con mi esposo que tiene su certificado en condiciones. El día 10 de enero me conecté a las dos de la mañana con la página para solicitar los boletos por internet y en el calendario aparecía hasta el día 9 de febrero. Intenté el día 11, el 12 y el 13 a la misma hora y el 13 también a las siete de la mañanas y seguía el calendario hasta el día 9. Por lo tanto no pude entrar a la pagina. Entonces, a primera hora me dirigí a la estación terminal de ómnibus de Rosario y me dijeron que no había más cupos para discapacitados. En cada colectivo, por ley, hay un cupo de cuatro asientos. Me ofrecieron ir hasta Córdoba capital y allí tomar un urbano hasta las sierras. Si alguno conoce la estación terminal de Córdoba sabe que hay que caminar dos cuadras dentro de la misma para llegar hasta las plataformas de los colectivos locales ya que quedan en otro lugar diferente al de los de larga distancia. Mi gran pregunta es ¿quién y cómo adquirieron los pasajes si en la página no aparecía el día 10 de febrero? Acaso hay personas acomodadas que regalan los cuatro asientos que son reservados por ley en cada colectivo? Si ellos dicen que el máximo de antelación son 30 días ¿cómo puede ser que a las dos de la mañana y previo a los 30 días, ya no hubiera pasajes? Escribo esta carta para que veamos como nos tratan. Una amiga, que tiene gran dificultad en las piernas, optó por adquirir el boleto a Córdoba capital y luego un local para ir a las sierras. No creo que sea correcto este modo de tratarnos. Justamente, si tenemos el certificado de discapacidad, es por algo. Y deberían reservarnos los cuatro primeros asientos del piso de abajo para los discapacitados y no como sucede corrientemente que personas con dos bastones tiene que viajar en el piso de arriba.

Dora Lydia Velona de Chirico

DNI 3.201.649

Este gobierno apagó el incendio

Indudablemente, los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri resultaron desfavorables para la gran mayoría de compatriotas. Todos los indicadores sociales empeoraron, aumentó la pobreza, desocupación, precarización laboral, instaló la inseguridad alimentaria, y la inflación de todo 2019 habría cerrado en torno al 54 por ciento, según el informe del Indec. También, las políticas nacionales implementadas a partir de 2015 hicieron que cerraran empresas y devastaron a las Pymes, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. A mí me parece que el actual gobierno apagó el incendio. Sólo basta con recordar el clima de tensión, la disconformidad por la situación social, que había en el país. Las medidas que está tomando el presidente Alberto Fernández dan un poco de respiro a los trabajadores, con los aumentos de sueldos para los empleados públicos y privados e instalan un cambio en el humor social. Pero, además, hay que destacar el compromiso de encarar un programa de gobierno tendiente a disminuir el hambre y la pobreza. Habrá que esperar un acuerdo con el FMI para empezar a desarrollar un plan económico que pueda beneficiar a los sectores que más sufrieron las políticas regresivas de Cambiemos. Ojalá, el país empiece a tomar otro rumbo.

Marcelo Malvestitti

Por el monolito de plazoleta Agrigento

La plazoleta Agrigento ubicada en el triángulo que forman las calles Riobamba, Constitución y Pte. Perón mediante una ordenanza del concejal Oscar Greppi en agosto del 2012 se le colocó un monolito y una placa que decía: "En reconocimiento a los antepasados sicilianos y a la labor de sus instituciones en nuestra ciudad". La misma lleva ese nombre en homenaje a las familias que se establecieron en dicho barrio proveniente de Sicilia y en especial de la ciudad de Agrigento. Lamentablemente dicho monolito y la placa fueron destrozados por vándalos. Por este medio solicito a las autoridades municipales que se reponga lo dañado para que sus vecinos y la colectividad italiana vuelvan a apreciar esa plazoleta.

Juan José Mocciaro

DNI 6.071.149