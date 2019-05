Muchos ciudadanos del país están impresionados por el comentario de Graciela Camaño en Diputados, de hace unas semanas, donde manifestó: "No podemos seguir cobrando tanto si no hacemos un carajo". O por un senador que gana 350.000 pesos por mes y solicita 90 días de licencia en esa Cámara para tramitar su reelección en ese cargo, pero eso sí, "con goce de sueldo". No he visto que ninguno de ellos proponga una reducción en sus absurdas e injustificadas remuneraciones. Tendría que aparecer un candidato que proponga una ley que fije un límite a las desmedidas ambiciones de los políticos, estableciendo que ningún cargo reciba una remuneración de más de 70.000 pesos, una sola reelección para cada cargo público, un límite para la cantidad de colaboradores para cada cargo público (salvo que el interesado lo pague de su bolsillo), un límite para la cantidad de días al año de viajes y de gastos de cada uno, y más límites que sería largo detallar. Seguro que ganaría las elecciones y después, por honestidad o por presión de los ciudadanos, cumpliría con todo lo prometido. Evitaríamos así el espectáculo bochornoso de las actitudes de quienes como en el presente desean ser elegidos o reelectos en sus cargos, que producen asco en la población que contempla asombrada la brutal lucha actual por conseguir un cargo político, asegurando –todos lo hacen– que sólo lo hacen pensando en sacrificarse por el bienestar de la población; todos sabemos que en realidad sólo les interesa asegurarse una importante remuneración y poder asegurarle lo mismo a sus esposas, hijos, amigos y amantes. ¿Veremos esto alguna vez?

Hugo Alcañiz