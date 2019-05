Veredas para la inclusión

Caminando por las veredas de Rosario me encuentro a diario las dificultades que enfrentan las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son, a saber: nuestros hijos chiquitos, nuestros padres adultos mayores y personas con discapacidades. Pongámonos en los zapatos del otro, por un instante, y pensemos en un nenito en sus primeros años, en un anciano, en un persona que tiene que caminar ayudado por un bastón, andador o en silla de ruedas, madres con su cochecito llevando a su bebé, mujeres en tacos altos, personas con poca o nula visión. Las veredas rotas en muchísimas cuadras generan que el riesgo de lastimarse, tropezarse y fracturarse al transitar sobre ellas, esté latente. Además, hay esquinas en que los cordones no tienen rampas que faciliten la circulación de una silla de ruedas, lo que hace que la persona opte por no salir, lo digo por experiencia propia. Las veredas en las ciudades (residí un año en Toronto) del mundo desarrollado, para una inclusión verdadera, son completamente lisas, niveladas, manteniendo a la vez un drenaje adecuado, de concreto (esto es cemento, arena, piedra y agua), las cuales permiten una transitabilidad sin obstáculos para todas las personas. Existen Normas para el Diseño Urbano que establecen cuáles son los objetivos a la vez dando cumplimiento a legislación nacional, provincial o municipal. Inspecciones a intervalos regulares se encargan de poner en vigor esta legislación. Si prestáramos atención en una serie o película extranjera, así como aquí mismo en Rosario, a las entradas de los estacionamientos o garajes colectivos, podremos ver cómo son en realidad. También es, y de fundamental importancia, el hecho de la mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento de las veredas así construidas. La inclusión no debe agotarse en un eslogan vacío, sino que debe ser sentida por todas las personas.

Lelio A. Giménez

DNI 21.585.503