Venta ambulante y discriminación

En la edición del 11 del corriente del diario La Capital se publicó en una carta suscripta por quien se identifica como DNI 10.630.055, que me provocó sorpresa e indignación por su contenido falaz e injuriante que trasunta un notorio odio racial. El autor vuelca con virulencia sus prejuicios xenófobos contra la comunidad de migrantes senegaleses de nuestra ciudad, calificándolos como "contrabandistas" y "facilitadores" o "promotores de la prostitución", "tratantes de personas"; injuria que no puede ser pasada por alto. En mi carácter de abogado de la Asociación Senegalesa de Rosario debo hacer público el repudio propio y de todos los integrantes de la misma ante estas difamantes manifestaciones, y al mismo tiempo aclarar a la opinión pública en general que estos trabajadores se encuadran totalmente dentro de las reglamentaciones vigentes, poseen todos el respectivo permiso de habilitación municipal, son monotributistas y cumplen rigurosamente con la normativa que rige la actividad. Se hace referencia a "los puestos de venta ambulantes atendidos por extranjeros", remarcando con ese calificativo una diferencia con otros puestos de venta similares, lo que configura una actitud prejuiciosa y xenófoba. Quizás ignore este señor que muchos de ellos son ciudadanos nacionalizados argentinos, han formado sus familias en el país, tienen esposa e hijos argentinos, ejercen sus deberes cívicos, eligen a los gobernantes con su voto y han fundido su destino con el de todos los habitantes del país, argentinos y extranjeros. Será necesario transitar un arduo y largo camino para descolonizar esta cultura que mira al "otro distinto" como "otro peligroso", ese "pánico moral" que afecta a muchos seres humanos ante la presencia de una diversidad cultural que no soportan , los aterroriza y genera agresiones, insultos y difamaciones de toda índole. Los afrodescendientes han sufrido históricamente en carne propia los rigores de una mirada discriminatoria en el mundo occidental. La identificación de los trabajadores senegaleses con e delito es una infame mentira, un insulto, actitud que en lugar de estrechar vínculos, promueve distancia y extrañamiento entre personas y culturas. Felizmente, lejos de desacreditar a los destinatarios, sólo ha logrado despertar la más amplia solidaridad entre los rosarinos, conocedores de la honradez y corrección de toda la comunidad senegalesa.

Jorge Eduardo Morelli

DNI 7.685.631

Abogado de Asociacion Senegalesa de Rosario

Stand Up: "Pindonga y Cuchuflito"

No es necesario que diga de quién son los dichos referidos a las segundas y terceras marcas "Cuchuflito" y "Pindonga", cualquiera se daría cuenta por lo ordinario y bizarro. Según la exitosa publicista, fabricante y experta en marketing (ahora), en su actuación en el género del Stand Up dijo las habituales zonceras a su público. Siendo un lego en el tema, en mi humilde opinión, partiendo de la base que el mercado consumidor es el mismo, las terceras y segundas marcas que las Pymes fabrican, incluso líderes, representan el 70 por ciento de lo que está en góndola; esto se debe a que la oferta tiene que abarcar de una punta a la otra al potencial consumidor determinando su target, poder adquisitivo, pertenencia, zonas, acciones publicitarias. Pero no explayaré sobre el particular porque mucho no entiendo, lo que sí le recomendaría a la ex presidente es que siendo una exitosa abogada se dedique nuevamente al derecho y deje de ridiculizar a las empresas que apuestan a llegar al público, acción que conlleva un verdadero sacrificio. También es bueno recordar que estas empresas crecieron trabajando, no robando.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Una pregunta recurrente

La pregunta viene a colación de las elecciones que se aproximan. Por lo que los medios de información pública difunden entre supuestas encuestas y otras yerbas, la cosa está tan pareja que todo parece reducirse "a una moneda tirada al aire". Y más teniendo en cuenta la actitud de muchísimos argentinos donde el sentido de patria, democracia y libertad les resulta indiferente con tal de que cuenten en sus bolsillos algunos huesos, como por ejemplo el asadito de los domingos. Ahora bien, yo me pregunto, suponiendo que gane la fórmula del oficialismo, ¿los grupos mediáticos, combativos y de choque de la oposición, que sin dudas seguirán contando con muchos adeptos tanto en el esquema legislativo como judicial, continuarán gravitando como lo vienen haciendo en estos últimos casi cuatro años? Si es así señores, no me cabe ninguna duda de que el país continuará por la misma senda de decadencia de la cual tanto nos cuesta salir.

Felipe Demauro