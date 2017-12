Al leer en la página 9 de la edición de La Capital del lunes 4 del corriente, que los señores concejales de nuestra ciudad estaban a punto de modificar el Código de Tránsito para habilitar el uso de las bicicletas eléctricas, y dado que nunca me había introducido en ese tema, se despertó mi curiosidad por ver en qué estado del arte se encuentran los vehículos eléctricos de dos ruedas para, al mismo tiempo, poder evaluar los alcances del proyecto de marras. A poco que se buscan referencias en la web, uno se encuentra con que el desarrollo y las ventajas de estos vehículos respecto de sus predecesores con motor de combustión interna es, por decir poco, fenomenal. Y también se descubre que ya existe en el país una interesante oferta de bicicletas, ciclomotores y motos accionados por el nuevo sistema de tracción que abarcan una gran diversidad de modelos, potencias y prestaciones pero que la falta de seguridad legal ante su empleo desanima a los posibles compradores y retrasa su difusión en el mercado rosarino. Y ya que se menciona en el artículo que pasaríamos a ser la segunda ciudad del país en reconocer formalmente la nueva tecnología, fue casi inevitable que pasara a ver qué se había hecho en la primera, es decir, cuándo no, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es así que vemos que la ley 2.148 que establece el Código de Tránsito de la CABA no sólo se limita a considerar las bicicletas eléctricas (e-bykes) sino que también define las características de los ciclomotores y de las motos a los que categoriza por sus potencias eléctricas en vatios, así como hasta ahora se lo hace por sus cilindradas, y establece los requisitos para el uso perfectamente legalizado de los mismos. Así las cosas, es obvio que me surgiera la siguiente reflexión: ¿cuál es la limitación que se autoimpusieron nuestros representantes para no incorporar de una sola vez en el Código de Tránsito a todos los vehículos de dos ruedas propulsados con la tracción del futuro? ¿Ignoran que existen esos vehículos y, más aún, que se está impulsando su uso en todos los países más avanzados por sus evidentes ventajas en la reducción de la contaminación ambiental (ruidos y gases), costos de mantenimiento, costos por kilómetro recorrido, entre otras ventajas? ¿Están reservando trabajo para justificar sus dietas con una nueva modificación en el futuro? O lo que sería más preocupante: ¿están resguardando los intereses de los fabricantes de motos y expendedores de combustibles? Mi conclusión: sería bueno que el Concejo Municipal de Rosario se ponga por un rato los pantalones largos y se dedique a poner a nuestra ciudad al día, al menos en lo que hace a las nuevas tecnologías en propulsión eléctrica.

Carlos Oggero

De la ley provincial a la nacional



La sanción de la ley provincial N° 13.537/16 que obliga a la toma del reflejo rojo pupilar en todos los neonatos de nuestra provincia, insumió cuatro años de intensa labor parlamentaria en la Legislatura de Santa Fe. Falta la reglamentación para que pueda ser aplicada y llevar a cabo la prevención de la ceguera infantil prevenible. En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación fue aprobado un proyecto similar, de toma del reflejo rojo pupilar en los neonatos en la Nación, fundamentado en nuestra ley provincial. Fui el mentor e impulsor de ambos: la Ley sancionada en la provincia de Santa Fe y el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación. Resta esperar que obtenga la sanción del Senado para poder contar con una ley nacional que proteja la salud visual de los neonatos y niños a lo largo y ancho de nuestro país.

La casa se quemó, construyamos otra



Tras perder las elecciones nacionales, el kirchnerismo obstaculiza arteramente el quehacer del actual gobierno. Añoran el eterno retorno del populismo causante de la actual situación. Ellos quemaron la casa, ahora se molestan por el humo resultante. El macrismo ingirió otra fuerte dosis de ese humo y el mareo les durará un tiempo prolongado. Los kirchneristas preguntan por el dinero faltante en los organismos recaudadores: la respuesta la encontrarán en los penales de Ezeiza, Marcos Paz y en los tribunales de Comodoro Py. Pontifican su cariño hacia los jubilados pero no pagaron los juicios que ganaron esos mayores y además se negaron a otorgarles el 82% móvil que les correspondía. Denuncian la actual inseguridad siendo que los responsables de mantenerla en aquella época la traicionaron tras acumular fortunas mal habidas, a medias con malhechores, jefes militares y policiales, barras futboleras, incluyendo a la AFA, sindicalistas aduaneros, navegantes, y jueces amordazados. El atentado contra la Amia en 1994 es una mancha imborrable. Gobierno y oscuros personajes populistas negaron la existencia del entendimiento argentino-iraní para poder exculpar a los ejecutores del acto terrorista. Se llegó a asesinar al fiscal denunciante Alberto Nisman a raíz de su acusación. Y la CGT hizo otro paro nacional en repudio a la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Pregunto: ¿los popes sindicales tienen mínima idea de lo que están haciendo? El país lentamente se desangra, el pueblo está cansado de las bombas molotov y de sufrir necesidades básicas insatisfechas. El gobierno y la oposición violenta olvidaron que el hombre vive una sola vida que no podrá repetir jamás. Lo poco que podemos hacer ahora, entre todos, es construir una nueva casa incombustible.

Rubén Mario Baremberg

El puerto de Rosario y su producción



Estando en España, precisamente en Barcelona, por motivos familiares, recibí un correo donde me dicen que el puerto de Rosario había sido declarado el mayor exportador de cereales del mundo. Como eso no es verdad, sería oportuno aclarar que éste sólo embarca alrededor del 10%, lo demás sale por los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Terminal 6, entre otros, por lo que no es adecuado adjudicar dicho mérito a quien está lejos de tenerlo. Ya que mencioné puertos, el de Barcelona es enorme y cuenta con no menos de 50 grúas de pórtico, y no es el mayor de España.

Ricardo Martínez

Sólo migajas para los jubilados



Los desprevenidos de siempre hoy hablan de los jubilados en todo el país, como no lo hicieron nunca, y suman su queja a la de la oposición. La que sea. Parece que recién se dan cuenta de que los viejos son, desde siempre, el último orejón del tarro para los gobernantes de turno. Es como si el pueblo en su totalidad recién comprendiera esta añosa realidad brutal. Y así sale a la luz que los jubilados con la "mínima", vienen cobrando desde siempre una cifra por debajo del índice de pobreza. En las últimas elecciones muchos de ellos votaron con medida ilusión. Las eternas promesas incumplidas los fueron tornando desconfiados. Pero el ser humano es así. No pierde las esperanzas, aún en nuestro país. Y esperaron ansiosos que transcurriera 2016 con el cambio prometido. Los aumentos otorgados durante los últimos 12 años, en marzo y septiembre, eran migajas que les permitían ir muriendo de a poco, porque el sueldo básico, la base sobre la que calculaban, resultaba paupérrima. Mis cálculos aproximados me cuentan que al final de 2015 cobraban 4.300 pesos y la canasta familiar era de 9.000, al final de 2016 cobraban 5.600 y la canasta familiar de 12.000. Pero ellos siguieron expectantes el transcurso de 2017 porque comprendían que en sólo dos años, "el pobre" gobierno no podía solucionar toda la debacle heredada. Y arribaron a diciembre con un sueldo de 7.200 y una canasta de 17.000. Con la novedad de que en enero van a cobrar menos, pero van a recibir una "compensación" de 400 o 700 pesos según el caso, con lo cual seguirán estando por debajo del índice de pobreza. Nada cambia. Pesitos más, pesitos menos, la base es paupérrima, el aumento si no fuera tan lastimoso parecería un mal chiste. No entiendo cómo no se les cae la cara cuando anuncian por televisión que nuestros viejos, los que sobrevivan pese a los gobiernos, y que en general si bien no tienen hijos que criar, pero mantenerse sanos y dignos les cuesta mucho, seguirán recibiendo lo mismo que recibieron siempre. Migajas. Sólo migajas.

Edith Michelotti





Aclaración sobre jubilaciones



Durante estos últimos días, nos han enloquecido a los "adultos mayores" con noticias que hacían referencia a la ley de jubilaciones. Sería interesante que el periodismo aclarara y ampliara lo siguiente: jubilaciones nacionales, ya que a la jubilación provincial no la afectará en lo más mínimo. Los jubilados provinciales percibimos el 82% móvil, que, es bueno es aclararlo también, la ex presidente de la Nación, vetó, para las jubilaciones nacionales; y lo más extraño aún es el silencio que al respecto se hizo en todos los medios. Por lo tanto me permito repetirlo: las jubilaciones de la provincia no se verán afectadas, nuestra caja es autónoma y se rige por la legislación provincial. Lamentamos profundamente que pese a la lucha tan firme y de tantos años que realiza la mesa coordinadora de los jubilados nacionales reciban semejante pésima noticia.

Consilia Varrenti

