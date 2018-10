Usurpación política y sin piedad

En todos los países del mundo existe el patrimonio histórico pero todos tienen sus leyes correspondientes para que así sea. Determinan cuándo, cómo y por qué motivo puede una propiedad privada someterse al mismo para beneficio de todos. En mi caso, me usurparon la titularidad de nuestra propiedad sin orden judicial, sin aviso y sin motivo legal, sólo el pretexto de una disposición municipal totalmente arbitraria. Hace 12 años que pretendo liberar esa usurpación, no logré nada. Los políticos y funcionarios de turno son ciegos, sordos y mudos ante todo requerimiento legal que no esté libre de su poder absoluto. La propiedad esta en Jujuy 1755 de esta ciudad y es una casa simple casi en ruinas, que no tiene cristales, ni mármoles, ni vivencia de algún personaje histórico, ni de interés social por obras de infraestructura que pueda necesitar el municipio. Esta absurda obstinación va en contra de leyes nacionales, provinciales y municipales, y contra la propia Constitución nacional y las leyes que determinan el Pacto de Costa Rica sobre los Derechos Humanos.

Walter Oscar León

DNI 5.981.998