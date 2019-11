Urgente reclamo a la Anses

Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar lo apremiante de mi situación debido a que tras un accidente doméstico de hace diez años he quedado imposibilitado de trabajar, esto avalado por médicos clínicos y psiquiátricos. Razón por la cual tras 23 años de antigüedad en una empresa de la zona y teniendo a la fecha 58 años, tuve que dejar de trabajar gradualmente. Como secuela, cinco intervenciones de quirófano en mi hombro izquierdo, sin poder recuperar la movilidad natural, ni siquiera lograr hacer algún tipo de esfuerzo, razón por la que se hizo la primera presentación ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) de Rosario con el resultado de "Rechazado" porque se me dio un 48 por ciento del 65 por ciento que corresponde por ley para determinar "incapacidad laboral". Apelé el resultado dentro de los plazos previstos y se me otorgó el "58 por ciento", por lo que apelamos a la Corte Suprema de Justicia, que me convocó a una junta médica y determinó un 68 por ciento, dando lugar al planteo original, por lo que vía judicial en Rosario a fin de 2018 hizo llegar la notificación a la Anses para que dé lugar a mi jubilación por incapacidad. Tras prácticamente un año, lo dejo a vuestra imaginación. Somos tres en la familia, nuestro hijo de 21 años tiene capacidades diferentes, mi esposa es una paciente oncológica y quien se dirige a ustedes es un paciente insulinodependiente, psiquiátrico, clínico, neurológico, psicológico, sin considerar la cantidad y calidad de medicación que debo dosificarme por dolores neuropáticos. Entonces acudo a vuestra solidaridad para hacer público mi caso, que seguramente no debe ser el único ya que puede que haya muchos que estén en igual o peor condición. Desde ya muchas gracias por la importancia que seguramente y de manera solidaria darán a esta misiva. Desde ya un saludo cordial.

Ramón Verón

DNI 14.554.854

¿Es mucho pedir coherencia?

Se está informando que los sindicatos se reacomodan al gobierno electo y no solicitarán aumentos salariales ni bonos de fin de año. Me pregunto, ¿de haber ganado Juntos por el Cambio hubieran asumido idéntica actitud? ¿O más bien los hubiesen pedido y, ante la segura negativa, habrían organizado piquetes y saqueos, requiriendo la renuncia del presidente Macri? Con el mayor de los respetos, ¿es mucho pedir coherencia?

Roberto A. Meneghini

No a una antena en Granadero Baigorria

Vecinos autoconvocados de Granadero Baigorria, junto con la Asociación "Baigorria Verde", se encuentran en asamblea permanente contra el emplazamiento de una torre para antenas de telefonía móvil en avenida Buenos Aires y Rivadavia, en un espacio público forestado, con equipamiento de plaza y con concurrencia masiva de público. El conflicto replica el de noviembre de 2018, cuando la obra fue interrumpida. Se plantean preocupaciones con respecto a la salud aunque la oposición se extiende a otros aspectos, como la discrepancia entre los sitios prohibidos por la ley provincial 12.362 para la instalación de estas infraestructuras, y los permitidos por la ordenanza municipal 4.933/16. El estudio de impacto ambiental para la obra (según el documento provisto) parece omitir datos importantes como altura de las torres de edificios linderos, o la frecuente circulación de trenes en las vías adyacentes. Asimismo, se objetan las deficientes medidas de seguridad en el obrador, la inexistencia de cartelería de obra y las condiciones de trabajo de los obreros. Frente a las dificultades de los vecinos para acceder a la información pública y a oportunidades de diálogo con las autoridades, la asamblea trabaja en medidas para sostener el reclamo.

Asociación Civil “Baigorria Verde”

Personería Jurídica 1.276/18

El público se renueva

Dado que en nuestro país se repiten las remarcaciones y aumentos de precios, por las dudas; las devaluaciones, las inflaciones; los cambios de moneda quitando ceros; se me ocurre que podría emplearse como slogan publicitario para atraer turistas extranjeros: "Argentina, el único país en donde sólo el público es el que se renueva, ya que sus principales acontecimientos se reiteran. Si se perdió de conocer algo en alguno de sus viajes, lo podrá vivenciar en su próxima visita".

Helga Ehret