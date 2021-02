Uno más uno es igual a dos

Desde los comienzos de la pandemia se establecieron ciertas normas de lejanía con los seres humanos. Se instaló el barbijo, el alcohol en gel en espacios comunes y algo básico como el distanciamiento de dos metros uno con el otro. Pero, a pesar de que los medios lo repitan en todas las publicidades, noticieros, carteles en vía pública, el ser humano no entra en razón. Todavía existen personas que no respetan la burbuja, y no se paran detrás de una línea pintada en el suelo. Nada más indignante que formar fila en algún supermercado, banco, entre otros lugares, y tener detrás a una persona que no respete la distancia, aun así, habiendo una marca que indique donde ubicarse. ¿Qué le pasa por la mente a ese ser humano? Esta pandemia refleja “solidaridad cero” de algunos individuos hacia el otro.