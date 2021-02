Una vida ejemplar

ndudablemente cuando uno transmite al resto de los ciudadanos lo cotidiano de lo que le pasa, uno mismo entiende qué le pasa, le pasó o le pasará a alguien más de la sociedad en la que vivimos y estamos inmersos. Ya he dicho que soy asiduo lector de La Capital y por supuesto leo Cartas de lectores, y no puedo dejar de felicitar al señor Omar Alfredo Re, DNI 6.222.802; a quien no conozco personalmente, pero sí a través de su aporte en este espacio, por su magnifica nota del miércoles 27 de enero pasado sobre el señor Maradona. No del hábil deportista sino del señor Esteban Laureano Maradona (medico entre otras cosas). Leer sobre la vida de esta persona enaltece la profesión de medico y desde ya le rendimos homenaje al doctor y familia. El 14 de enero de 1995 falleció y el 4 de julio (dia de su nacimiento) se conmemora el Día del Medico Rural. Por demás esta decir, deberían existir más de estos seres inolvidables y destacados por su vida ejemplar. Muchas gracias.