Una tierna historia de amor

Sí. Yo la vi. No la encontré en una película como “Lo que el viento se llevó”, o en la realeza como Grace y Rainiero. Estaba ahí, muy cerca. Tan cerca que costaba darse cuenta. Él, 92 años, postrado en cama por la “cruel enfermedad”. Ella, 82, su compañera de toda la vida, cuidándolo con abnegación, sin permitir que ninguna otra persona se ocupe, aun al borde de sus fuerzas, solícita hasta lo inconcebible, atenta a sus más mínimos deseos, levantándose varias veces por las noches sólo para ver si descansa bien. En su casa y en su cama. Como debe ser. Como si le debiera ese esfuerzo de acompañarlo hasta el final sin desmayar después de casi 70 años juntos, sin dejar traslucir la pena que seguramente debe sentir, pródiga en sonrisas y gestos tiernos. Él no siempre se da cuenta, pero en algunas ocasiones la mira, con esa mirada tan cargada de significado y de tantas cosas que ya han sido dichas, agradeciendo en silencio. Imagino que este sentimiento nació hace tantos años como amor que dio paso a la pasión, y con los años fue ternura, compañerismo, amistad, complicidad, hasta llegar a este afecto incondicional que es como un extracto de aquel amor original, donde se agradece todo este tiempo juntos y es camino recorrido, superando las pruebas y las trampas del tiempo para volver a elegirse una y otra vez, con sus defectos y virtudes ya conocidos, aceptados y perdonados. Sí. Yo vi el final de una gran historia de amor. Nada dirá de ella el diario de hoy, pero no por ello menos auténtica y conmovedora como lo es la historia de Lidia y Teodoro. Cuánta ternura y cuánta envidia.

Danilo Gaitán

DNI 16.465.865

Boca, ¿“TAS” convencido ahora?

¿Sería justo pretender borrar en un escritorio la derrota en el Bernabeu? En algún momento, más temprano que tarde, el TAS debía (como finalmente lo hizo) expedirse sobre el reclamo xeneize por aquella inolvidable final de Copa Libertadores en el mítico estadio del Real Madrid. Después de ese vibrante encuentro, jugado con la intensidad que era dable esperar, tratándose como lo fue, de un hecho único e irrepetible como el que afrontaron dos equipos con más de 100 años de rivalidad e historia, que nunca antes habían llegado a una instancia tan decisiva como aquella del 9 de diciembre de 2018. Que lo tuvo a Boca arriba en el resultado hasta los casi 70 minutos, pero que con convicción y progreso en el juego River lo dio vuelta (del 0-1 al 3-1 final) y se consagró como legítimo campeón. Tanto que los mismos jugadores y técnico del vencido reconocieron hidalgamente la justicia de aquel resultado. Sucede que el fútbol es un negocio (y de los más grandes) y los sedientos estudios de abogados que asesoraron a Angelici lograron que éste faltara a su palabra y reclamara ante la última instancia que le quedaba por acudir, que le dieran por ganado el partido, que aceptó jugar y perdió en la cancha, por ende, que se lo hubiera declarado campeón en los escritorios del Tribunal Arbitral del Deporte.

Otto Schmucler Pregúntenle a Baradel

Las declaraciones conjuntas del Ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el actual gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, ponen en evidencia una vez más la metodología del partido gobernante en ambos niveles, copia exacta de la conducta de administraciones anteriores del mismo signo. Luego de que Alberto Fernández descartara su prometido aumento del 20% a los jubilados para entregar sumas fijas a discreción (que los perjudicarán a mediano plazo), ahora Nación y provincia se unen para eliminar la cláusula gatillo al personal docente, escudándose en la pueril excusa de que constituye “la síntesis del fracaso económico de Mauricio Macri”. No voy a presentar una visión sesgada de los problemas económicos generados durante su administración. El fracaso de Macri en controlar la inflación es innegable. Pero atribuir la resolución de abandonar la cláusula gatillo al anterior presidente es no sólo sesgado, es hipócrita. La cláusula gatillo permitía (al igual que la actualización automática de jubilaciones y pensiones) mantener cuanto menos el paso de los salarios con la inflación. ¿Acaso pretenden que creamos que el objetivo de este nuevo método es el de obtener los mismos resultados que la cláusula gatillo, con la cual los gremios estaban de acuerdo? Es obvio que la intención tanto de Nación como de provincia es la de poder disponer arbitrariamente de cuánto y cuándo aumentar los salarios a los docentes, y esto sólo puede tener un resultado, que los salarios docentes van a perder frente a la inflación, tal como va a ocurrir con pensiones y jubilaciones. Aun cuando fuera cierto que estas medidas son consecuencia del desmanejo económico de la gestión anterior, se suponía que el actual partido gobernante venía a corregir sus efectos, no a profundizarlos. Una última reflexión me merecen estas medidas: ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido Macri quien tomara estas resoluciones? Una huelga docente por tiempo indeterminado, cuanto menos. Pero ahora que el signo político de gobiernos y gremios coinciden, podemos estar seguros de que los dirigentes sindicales van a hacer a un lado los derechos de sus representados en beneficio del poder de turno. Y si no, pregúntenle a Baradel.

Juan Pablo Zucco

Una carta desconcertante

En la carta de lectores del lunes 3 de febrero, bajo el título “Crimen e impunidad”, se acusa al gobierno kirchnerista “del clima de impunidad desparramado por todo el país”, favoreciendo entre otros males la muerte del joven Fernando Báez. Es desconcertante cómo algunas personas se convierten en amantes-odiantes defensores de un mundo no igualitario y una sociedad que defiende jerarquías, méritos y creen torpemente que pertenecen a ella. Estimado autor de esa carta, creo que usted confunde “utilidad” con “sentido”. La “utilidad” del episodio para defenestrar una ideología política que desprecia. El “sentido” es que la brutalidad del episodio está en armonía con el carácter de las personas que lo ejecutan. En otras palabras, podemos preguntarnos qué hora es, pero también debemos preguntarnos qué es el tiempo.

Eduardo Martínez

Polémica ordenanza en Baigorria

El Concejo Municipal de Granadero Baigorria sancionó una ordenanza que eleva hasta 120.000 pesos la multa a aquellos o aquel que cometa acoso sexual, discriminación, entre otros; cifra que considero un poco exagerada, si bien son delitos que merecen total repudio. También se corre el riesgo de que sean aplicadas erróneamente y me detengo en el acoso sexual. El mismo, generalmente es casi silencioso y sutil, es casi una palabra contra la otra. ¿Qué pasará con una mirada mal interpretada o un roce físico accidental, sin mala intención, pero que la persona “agredida” considere una ofensa? ¿Por qué no pensar que la persona “ofendida” tenga el propósito de desquitarse por resentimiento o despecho? El juez de Faltas que dicte sentencia deberá extremar todos los recursos para no caer en un error que más allá del monto del dinero, el acusado deberá afrontar el entorno familiar, laboral y la repulsa de la sociedad. Bienvenido el rigor de la ley, pero sin equívocos.

Hugo Enrique Müller

DNI 6.009.073