Una realidad que debe cambiar

En el decreto que determinó su creación se lo denominó Instituto Municipal de Salud Animal. El cambio de nomenclatura significó por sí sólo un avance, una posibilidad de giro en su política de gestión. Sin embargo, las esperanzas de una concepción distinta de los animales y sus necesidades no se cumplieron. Nada decía el decreto de vetustas jaulas alineadas en un ámbito hostil. Nada decía de perros y gatos cautivos en minúsculas prisiones durante meses y años. El Imusa no contribuye conforme a su política actual a asegurar la salud, sino a mantener animales en un sórdido y desesperanzado cautiverio. Lo que parecía un anuncio de un futuro diferente y mejor no se concretó. La sociedad rosarina no admite que el encierro de los animales de compañía sea la solución. El Estado debe desarrollar políticas activas de esterilización masiva, planificadas y ejecutadas de manera eficiente. Las políticas de tenencia responsable, las campañas de adopción y sobre todo la esterilización quirúrgica del 10 por ciento de la población canina y felina (ordenanza 9015) serán determinantes para que la historia de jaulas y animales termine. El Imusa no es guardería. No lo es porque la función que le asignó el Ejecutivo, cuando transformó el Instituto Antirrábico tiene por objetivo básico aplicar los métodos preventivos, éticos y eficientes, para controlar la natalidad y constituirse en un agente primario en la atención de la salud animal. Las condiciones de infraestructura, iluminación, ventilación, tratamiento de efluentes y características edilicias no se corresponden con el ordenamiento establecido para la construcción de guarderías en la ciudad de Rosario, según se determina en la ordenanza respectiva.

Felisa Aurascoff

Hacia un futuro que sea distinto

Cómo olvidar a Úrsula, la osa que desde la narrativa de Juan Antonio Vasco en sus "Historias del Reino de Pi", nos hiciera notar que la voluntad precisa de alguna porción de conocimiento para arrimar algún proyecto a la meta deseada. "Detallecitos", diría una orgullosa osa al mostrar ese vestido que confeccionara chingado de lado, con desparejo ruedo y "corcholatas" como botón. "Detallecitos", que nos dibujaran una sonrisa de niños y que extrapolados a obras mayores alejadas de toda ficción devienen en catástrofes físicas, económicas y sociales. El "saber hacer" no es muestra de soberbia o pedantería ni debiera ser estigmatizado como elitista. Es imprescindible el reconocerlo, aceptarlo, permitir enseñarlo, y dejar hacer a quien sabe. Puede que en esta confusa Argentina de hoy esa sea la tercera y única vía elegible, hacia un futuro distinto.

Karina Zerillo Cazzaro

Una gestión que hizo mucho más

Los que apoyan la gestión del gobierno en esta página, hacen lo mismo que el PRO en sus campañas políticas, critican al kircherismo sin propuestas concretas. Lo más lamentable es que de lo prometido en 2015, nada cumplieron, y en casi cuatro años no sólo que no hicieron nada beneficioso para los trabajadores y jubilados, sino que al contrario, bajaron el poder adquisitivo de los ingresos de ambos y ahora van por la reforma laboral y previsional. Quisiera que me explicaran qué se hizo con los dólares que pidieron y cómo se va a pagar semejante deuda, que ahora es de todos los argentinos, si no hubo ninguna inversión local ni extranjera, si cerraron miles de pymes e industrias, y se están yendo o achicando muchas empresas internacionales. Sólo crecieron los patrimonios de las empresas de servicios por los alocados incrementos autorizados y para nada justificados, que afectaron no sólo a las familias sino a empresas y negocios. Creo que hablar de que en veinte años tendremos el país que todos queremos es una demostración de que no tienen ninguna propuesta para solucionar la difícil situación económica que atraviesa el país, con altos índices del riesgo país, de inflación y desempleo, una gran desilusión para muchos argentinos que los votaron esperando un cambio para mejor, y no sólo no fue así, sino que están haciendo todo para que vuelva la anterior gestión, que con defectos y críticas, hicieron mucho más por el país y los argentinos.

DNI 6.063.819

¿Dinero en los bolsillos?

El candidato Alberto Fernández dijo que si gana y asume como presidente va a llenar de dinero a los bolsillos de todos los trabajadores. Es, sin duda, una medida extraordinaria. Por fin van a devolver el dinero robado durante su gobierno a través del mayor saqueo de la historia argentina. Bienvenido sea ese dinero que la Justicia aún no recuperó.

DNI 6.347.664