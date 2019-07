Una pregunta sin respuesta

Cuando la doctora María Montessori, médica psiquiatra y pedagoga, observó que los hijos de sus pacientes, en su mayoría mujeres solas, creaban, imaginaban juegos con maderitas, tallaban objetos con sus cuchillos, tomó la decisión de capitalizar la capacidad de aprender de estos chicos, y comenzó enseñarles a leer, escribir, matemáticas; a despertar en ellos una ocupación. Les enseñó a organizar las tareas de la casa para mantenerla limpia y ordenada; a cultivar pequeñas huertas, a poner las semillas de las manzanas, de las peras, en la tierra, ya que de algunas iban a ver salir un futuro árbol; a criar gallinas, conejos; a comer sano y barato; a las niñas, a coserse ropas sencillas. Un gran número de ellos aprendió un oficio. Su idea se expandió por toda la Europa de su tiempo. Lamentablemente, con el advenimiento de dictaduras, su plan desapareció. Por tal razón, muchos de ellos con un oficio emigraron; entre ellos, hubo de los que eligieron Argentina y fueron los artífices de verdaderas obras de arte en la construcción. Otros, comenzando con pequeños talleres, levantaron fábricas, abrieron comercios. Sus esposas para ayudar en la economía del hogar trabajaban en casas de familias importantes; y les enseñaron a sus patronas que no causa daño el ducharse y lavarse la cabeza en esos días en que todo molesta y fastidia; a que sus maridos se cuidaran para no tener que recurrir al aborto. Mussolini quiso ganar a la doctora Montessori para sus propósitos políticos, pero sabiendo como es el manejo de los dictadores, se fue de Europa y continuó su obra en EEUU. Al término de la Segunda Guerra, como corresponde, todos los países de la Europa Occidental, priorizaron la educación. En las escuelas, hasta el correspondiente a nuestro séptimo grado, junto a la educación formal, se enseña a cocinar, a llevar una casa; los rudimentos de distintos oficios para que el alumno elija el que le agrada. Para luego continuar la orientación para la que se considera capacitado. Los que rondamos los 70 años, en nuestra escuela Normal, allá por los 60, además de las materias de rigor, las trimestrales, la eximición con siete, las prácticas docentes en distintos grados; en didáctica y pedagogía, conocimos a todos los pedagogos desde antes de Cristo, pasando por los europeos, americanos, hasta los contemporáneos. Además, en economía doméstica junto a higiene que iba de la mano con anatomía, completábamos los conocimientos que aprendíamos en nuestras casas. En fin, creo que preguntar por qué todo esto dejó de darse y hacerse en nuestro país es asegurarse a no obtener respuesta.

Helga Lucía Ehret