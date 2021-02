Una medida discriminatoria

Hace aproximadamente 27 años que estoy en el tema del deporte municipal, lo cual me llevó en distintos períodos de tiempo a gestionar en muchas áreas: Promoción Social, varios ediles, la misma Dirección de Deporte, y deporte comunitario. Aún conservo las cartas dirigidas a los diversos funcionarios. Siempre procurando el bien común, y cuestionando las políticas aplicadas. Presento estas credenciales como para autenticar el presente reclamo. Algunas medidas tomadas al azar, sin fundamento más que un criterio que se ha venido aplicando carente de sustento de veracidad del mismo, ha dejado a personas sin el uso de actividades deportivas, criterio que sugiero sea revisado y revertido. Soy una persona, como los cientos y cientos que usan el deporte comunitario municipal, que he hecho deporte toda mi vida, no tengo ningún tipo de patología, no tomo remedios, no padezco enfermedad infectocontagiosa, y sin embargo, por una orden absolutamente discriminatoria y sin fundamento médico, se me ha dejado fuera de la posibilidad de nadar, por el hecho de que soy mayor de 60 años. Este absurdo principio que ha creado la “zona de riesgo” se debe aplicar a quienes sí están bajo esta nomenclatura y no a quienes están fuera de ella. La edad no es un principio regulatorio. Hay personas de 80 años que son maratonistas, que han llevado vidas limpias de adicciones y de ingesta de comidas perjudiciales, que tienen una salud excepcional. El 50% de las personas que asisten al maravilloso predio 9 de Julio, que es dirigido por un hombre de maravillosa experiencia y con una visión verdaderamente inclusiva, son personas de edad de más de 60 años, pero no califican para ser excluidas. Sugiero al señor Ghigglione que piense que lo planteado es una inquietud que muchísimas personas tenemos y que contamos con su buena voluntad y experiencia para abrir las puertas que han sido cerradas en forma equivocada.