En el verano recibí un video realizado en las sierras de Córdoba por un amigo. En él puede verse a su hijo de seis años tratando de subir por un camino serrano. El padre lo va guiando, alentando, ayudando y le señala el mejor sendero a seguir ante una bifurcación. En un tramo escabroso el pibe se pone a llorar porque le cuesta ascender dado que el pedregoso terreno se hace un tanto empinado. Pero el padre con un alentador "¡dale que podés!", le da la suficiente energía y voluntad para vencer lo que para su hijo parece un obstáculo insalvable. El nene mira hacia atrás frecuentemente, buscando la aprobación y el aliento necesario, hasta que mi amigo decide que la aventura serrana impone el "regreso triunfal". Para mucha gente la vida es un difícil andar por la sierra, una complicada navegación por un mar borrascoso, un dificultoso transitar por una huella barrosa, un problemático discurrir por un ámbito desconocido y oscuro. Por ello, todo hijo debiera tener en el padre el compañero imprescindible; y si el destino dispuso alejar para siempre a ese padre, tendría que recordarlo con la emoción que el cantautor José Angel Trelles transmite en su bella canción: "el amigo que hoy necesito". Es preciso que la figura paterna sea, como decía el pastor adventista Enrique Chaij en los amaneceres de Radio Rivadavia: ¡Una luz en el camino! Salvo algunas excepciones existenciales, los hijos se constituirán a su vez en padres y así sucesivamente de generación en generación. Será bueno entonces que cada uno de ellos pueda llevar esa luz brillando en su máximo esplendor, para que alumbre todos los rincones de una sociedad que debe ser mejor.

DNI 6.042.889

Carta a la ministra de Bienestar Social

A la ministra de Bienestar Social, Carolina Stanley: tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para comunicarle el caso de una docente jubilada de la Escuela Técnica N° 1 de Rosario, "Gregoria Matorras de San Martín", quien por un decreto del entonces presidente Menem, desde entonces tiene un haber mensual de 6.800 pesos. Tiene un juicio a cargo del abogado Alejandro Alvarez, y nunca recibió respuestas. Esta docente se llama Delma Adelma Font, DNI 3.145.086, y vive en Rosario. Actualmente, tiene 85 años y está discapacitada, por lo que necesita un andador para movilizarse. Tenía casa, auto y cochera, pero lo tuvo que vender porque la realidad es que con esa jubilación no le alcanza ni para comer. Quisiera que se pueda solucionar esta situación tan desesperada. Esperando una pronta respuesta, la saluda atentamente.

Nélida Isabel Raspini

Un tema muy importante

Los rosarinos estamos cansados de los problemas que nos acarrea la diferencia de signo político entre la Nación y la provincia. Las permanentes acusaciones entre ambas partes, el exceso y la ligereza en el uso de la palabra "mentirosos" ya demuestra falta de nivel en esos estratos gubernamentales. La deuda fiscal que Nación mantiene con Santa Fe ha motivado un millonario intercambio epistolar, centenares de viajes inútiles a Buenos Aires, atraso en la realización de obras que necesitan ese apoyo financiero. Los cordobeses fueron más ejecutivos que nosotros: se pusieron de acuerdo en el monto adeudado y cuando el pago se demoró fueron a Buenos Aires, se plantaron ahí y no aflojaron hasta que retornaron con el pago prometido. La desconfianza, la duda, los incumplimientos salpican las mutuas relaciones: no se coincide sobre el número de efectivos federales radicados en Rosario para contribuir en seguridad pública y contención del narcotráfico, las partidas presupuestarias para reparar finalmente el Monumento a la Bandera no llegan, se burocratizó por más de diez años para liberar las seis hectáreas que pertenecían a la Zona Franca de Bolivia-Paraguay que ahora deben otorgarse en otro lugar de la zona portuaria, no se finalizan los accesos para descarga de camiones entre San Lorenzo y Villa Constitución, segunda área nacional en el embarque y molienda de soja. Rosario es fruto de su propio esfuerzo, no es capital provincial. Ignoramos los signos políticos que se impondrán electoralmente a nivel país. Por nuestro bien pretendamos ser mejor tratados en el futuro.

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.012531