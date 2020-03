El coronavirus está entre nosotros. Como bien señaló el presidente de la Nación, es un enemigo peligroso e invisible. Países importantes como Italia y España están siendo devastados. Donald Trump se muestra vulnerable. El coronavirus le está demostrando al ser humano quién manda, quién tiene el poder. Pone en evidencia, además, su naturaleza democrática. Ataca por igual a poderosos, como la esposa del presidente español, a celebridades, como Tom Hanks, y a ilustres desconocidos, como todos nosotros. Todos estamos expuestos, estamos a su merced. Nos está dando una lección de humildad. El coronavirus llegó para quedarse, probablemente, por una larga temporada. Deberemos acostumbrarnos a vivir según sus leyes, su voluntad. Deberemos agachar la cabeza. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dispuso la cuarentena total para su provincia. Es probable que muy pronto el resto de los gobernadores lo imiten. La duda que nos carcome se reduce a la siguiente pregunta: ¿está preparado el sistema de salud de la Argentina para hacer frente a semejante pandemia? Por el momento la respuesta es positiva pero inmediatamente volvemos a preguntarnos: ¿y si el virus se expande como lo hizo en Italia? En las últimas horas hablé de esta cuestión con dos médicos, uno del Hospital Español y el otro del Sanatorio Británico. Ambos coincidieron en el diagnóstico: si el coronavirus se expande en Rosario como lo hizo en el norte italiano, el sistema de salud colapsa en mil pedazos por una contundente razón: el número de infectados superaría con creces al número de camas disponibles. Debemos ser conscientes de la gravedad de la situación. No debemos imitar al avestruz. El ejemplo lo acaba de dar Alberto Fernández, quien en las últimas horas rezó en la capilla de la Casa de Gobierno. Razones no le faltan.

Reclusión voluntaria

He decidido por precaución hacia el prójimo, recluirme con el fin de no exponerme al contagio y viceversa. De cualquier modo creo que hay una gran presión —no sé con qué intereses— de otra guerra de orden psicológica, es un bombardeo de exageradas formas de comunicación con el afán de informar "ipso facto", si a eso le agregamos el pánico que genera al adulto mayor que vive solo, sin posibilidades de nada, provocarán otro tipo de desequilibrios emocionales, angustias, agobio, tristeza, ansiedad, tribulación, bajón anímico. Después de todo hay una cantidad de fallecidos por día a causa de otros virus y no nos enteramos. Sin ir más lejos el dengue se está llevando más vidas y lo tenemos entre nosotros en muchos barrios lejos de la Mesopotamia y el Litoral, donde prolifera el Aedes Aegypti, insecto originario de Africa.

Tripulando un tándem

Observar la circulación de bicicletas tándem en la ciudad me generó un pensamiento infantil. ¿Sería impropio que el intendente rosarino conduzca una de estas bicis acompañado por un ciudadano local, y recorran un trayecto a voluntad? Al regresar se habilitaría una reunión de prensa para responder a todas las preguntas que surgieran desde los medios y de las personas interesadas. Así sabríamos qué piensa el municipio respecto a áreas recorridas: transporte público, circulación automotriz, estado de las calles, veredas, limpieza, mantenimiento del área histórica, parques, plazas y paseos, servicios públicos, controles, vandalismo. Obviamente, escucharíamos las manifestaciones de aprobación o disenso al respecto por parte del representante popular. Antes de reprobar mi idea recuerden que la anticipé como un infantilismo, o quizás podría haber sido un sueño. En todo caso se trataba de un intento para ratificar confianza entre los elegidos y los que eligieron. Lo único que estoy en condiciones de asegurar es que la novedad levantaría bastante polvareda. Hasta podría desviar la atención periodística hacia otro tema fuera de la impresionante cantidad de asesinatos habidos en Rosario durante los días de 2020. Démosle tiempo a los organismos policiales para que reviertan este horroroso récord criminal jamás querido por nosotros.