Una fiesta inolvidable

Quiero agradecer a este prestigioso diario el artículo sobre la Fiesta de las Colectividades de este año, que ciertamente colmó todas las expectativas. Muchísima gente, muy buena onda, cero problemas, realmente una fiesta con mayúsculas. Pertenezco a la colectividad asturiana y queremos agradecer a tanta gente que pasó por nuestro stand y nos dejaron comentarios que nos enorgullecen y hacen que el esfuerzo valga la pena. Realmente pasamos diez días maravillosos, de buen tiempo, y lo único que opacó la fiesta fue la injusta huelga de los municipales, que siempre eligen este evento que tan bien nos representa para hacer sus protestas. Hay que querer más a la ciudad. Los rosarinos nos lo merecemos porque invertimos nuestro tiempo, nuestros intereses y nuestro cariño para vivir estos momentos inigualables. Gracias. Hasta el año que viene.

Cristina Burgués

Una escuela para mi hija

A la señora directora de la Escuela Normal Nº 2, o a quién pueda ayudarme. Vivo en un barrio de pocos recursos, y mi hija pasará a tercer grado. Asiste a la escuela que le corresponde por el domicilio en el que residimos. Desde 2019 se encuentra en lista de espera para ingresar a la Escuela Normal Nº 2, pero necesito que ingrese, por favor. Mi hija tiene todos excelentes en su libreta, y por encima de sus notas tiene una gran motivación por el estudio, tiene ganas de aprender y progresar. Lamentablemente, en la escuela actual no se siente cómoda. Y esto no genera un ámbito adecuado para los que sí les interesa el estudio. Ruego que me ayuden a encontrar una vacante en una escuela pública de la zona centro de Rosario. Trabajo en dicha zona. Desde ya, muchas gracias.

Mariela Isso

DNI 33.214.369

Es hora de sincerarse

Por la presente quiero manifestar mi desconcierto por la actitud del futuro presidente y vice. Se lo ve muy ocupado con la reunión de Puebla, la preocupación por la renuncia de Evo Morales, la alegría por la liberación de Lula. Si tenemos dos dedos de frente, vemos venir la Venezuela cubana a Chile, Ecuador y Bolivia. Señor Fernández, usted pidió a los argentinos que nos pongamos de pie; con lo que están tramando, por lo visto hace años desde Rusia (dicen), nos va a mandar al tercer subsuelo. ¿Podría sincerarse y empezar de nuevo? Se lo pedimos todos los argentinos, de pie, con la mano en el corazón y la bandera en alto.

Cecilia Goyret

Gentileza y honestidad

El 16 de noviembre pasado, a las 14, fui atendido en YPF Boxes, de bulevar Rondeau 888, donde dejé olvidado un portadocumentos con toda la recaudación del día (soy peón de taxi). A los pocos minutos recibí un llamado por parte del empleado Martín Solari, quien a mi retorno me hizo entrega del mismo. Cabe destacar que no obstante estar dentro de "lo que debe ser", para los tiempos que corren es un gesto no sólo de gentileza, sino también de suma honestidad. Esto deja en alto el nombre de los empleados y la empresa en la que desarrollan sus funciones.

Pablo Colacilli

DNI 13.643.023

RA 1820

Gracias por el paso a nivel

El 1º de agosto de 2018, La Capital publicó en este espacio, una carta enviada por mí en la que hacía ver el peligro existente en el cruce ferroviario emplazado en las calles Buenos Aires y San Lorenzo de la ciudad de Roldán, ya que carecía de los elementos de seguridad y señalización. La empresa Nuevo Central Argentino ha colocado los elementos necesarios para evitar así más accidentes en el citado cruce. Este hecho me llena de satisfacción y agradecimiento a las autoridades ferroviarias por la obra emprendida en favor de la seguridad de los ciudadanos.

Roberto J. Bengoechea