Una experiencia inolvidable

En estos días estamos celebrando con mis compañeras las Bodas de Oro de egresadas del Colegio Madre Cabrini. Se inició el pasado 11 con una misa en la parroquia María Madre de Dios donde quedó como recuerdo un cuadro de Santa Francisca Cabrini, patrona de los inmigrantes, y allí recibimos la medalla recordatoria de manos de Miss Nora y de Madre Flora, quien con sus joviales 91 años no dudó en viajar desde San Luis para compartir con nosotras este feliz y emotivo encuentro. Después, el almuerzo en un cálido lugar donde el cocinero Franco preparó un menú especial. Luego, brindis y torta. El momento fue plagado de anécdotas, recuerdos, historias que se dieron en la vida de cada una; risas, emociones y cantos. La felicidad iba a continuar. El programa continuaba: ¡el viaje de egresadas de las "chicas del '67"! Se eligieron las Termas de Federación, en Entre Ríos. No podían faltar la remera estampada que nos identificara y que lucimos felices, ni tampoco el cancionero para unir nuestras voces en improvisado coro. Ayer regresamos. Fueron dos días inolvidables, donde reinó la alegría, el entusiasmo, el buen humor y también el cultivo de la paciencia, porque todas ya no tenemos el mismo "ritmo". El viaje de "egresadas" fue una verdadera fiesta que gozamos en plenitud; incluso las que no pudieron hacerlo, por WhatsApp participaban. La convivencia reforzó ese compañerismo iniciado hace más de medio siglo, fortaleciendo lazos de amistad entrañable. Somos todas mujeres que hace 50 años nos recibimos de maestra normal nacional. Unas ejercimos la profesión en el ámbito educativo, otras en diversas profesiones y actividades. Cada una formó una familia, la gran mayoría luce con orgullo el título de abuela. Todas, sin excepción, somos mujeres felices por el camino transitado y ahora mucho más porque sabemos que lo que queda para recorrer lo haremos con las alegres compañeras cabrinianas, "las chicas del '67". Vamos a repetir la experiencia, festejando las ganas de compartir, para recargarnos de energías. Cuento nuestra experiencia pos escolar porque tiene sentido imitar, y para mí será, como lo expresé, inolvidable. El lema: ¡Se puede!

Marta González

DNI 6.377.300

Telecom, un desastre de empresa

Desde hace más de un mes Telecom no atiende mi reclamo y continúo incomunicada en mi domicilio, teniendo dos líneas fijas. Mis insistentes reclamos no se atienden considerando que en otras ocasiones fue de fácil resolución por inconvenientes en la caja de distribución. Los números son 0341 4560328 y 0341 4577363. Muchas gracias.

Norma Hernández







Una total falta de respeto



El cantante Fito Páez y la empresa discográfica que lo representa organizaron un festival gratuito en la plaza San Martín. Gratuito para ellos mismos y para su promoción, ya que la Municipalidad les cedió libremente el lugar público. Ni el cantante ni sus capitalistas tuvieron ningún rubor en hacer ese festival en medio del drama nacional que vivimos los argentinos ante la pérdida del submarino ARA San Juan con 44 personas encerradas en él. Para peor, se causó todo tipo de molestias a los vecinos y la plaza quedó semidestruida. Esto no extraña de Fito Páez, un individuo tan fascista que manifestó públicamente sentir asco por los que no "piensan" como él. Pero lo que más indigna es la total desaprensión y el desprecio por los marinos desaparecidos y por la ciudad de Rosario que mostró con este acto la Intendencia.

Roque Sanguinetti







Baños con timbre y pasamanos (II)



En el diario del día 24 de noviembre, aparece una carta de lectores firmada por Nora Cardarelli. Menciona sorpresa por haber encontrado sanitarios con timbre y pasamanos. Debo indicar que lo que le ha causado curiosidad no es más ni menos que un sanitario adaptado para personas con dificultades de movilidad. Habrá seguramente notado que el timbre se acciona con un cordel ubicado a 50 centímetros del solado y cubriendo todo el perímetro interno del local sanitario, y en su extremo ubicado el timbre. Esto es por si una persona en silla de ruedas se cae, tener oportunidad de solicitar ayuda. Por la misma razón la puerta de acceso debe tener una cerradura que mediante una llave especial pueda ser abierta desde afuera. Habrá notado que el sanitario permite la ubicación de la silla de ruedas a ambos lados del mismo. Sanitario que posee una altura de 50 centímetros y afirmado al solado con cuatro tirafondos. El lavatorio no tiene pedestal y el espejo posee una pequeña inclinación. La verdad es que no es común encontrar en nuestra ciudad unidades sanitarias de estas características, en restaurantes, supermercados, ni siquiera en hospitales y sanatorios, debido a la falta de control por parte de la Municipalidad. Lo que a esta señora le ha llamado la atención es el permanente reclamo que por más de 25 años llevamos adelante las personas involucradas en el colectivo de la discapacidad.

Mario Oscar Buss







Es la hora de la reconstrucción



La tragedia del submarino ARA "San Juan", que nos angustia, no está fuera de contexto del estado del país, un cuerpo purulento, donde se lo toque salta el pus. Ello es el producto de décadas de administración populista, coronada con la nefasta kirchnerista. Todo está igual, degradado y casi destruido, y sus últimos autores, la mayoría con procesos judiciales en curso, se declaran "perseguidos políticos" de la "dictadura actual" (?). Nunca se ha visto en las tantas que pasaron en el mundo, que los perseguidos políticos tengan más prensa que los que no lo son. Oírlos irrita nuestra dignidad, son seres despreciables que degradan la condición humana. Las Fuerzas Armadas no están desarmadas, están diezmadas –además denostadas por extremistas de izquierda e idiotas útiles de distintas vertientes–, como lo están todos los sectores vitales de nuestra República: instituciones, recursos energéticos, infraestructura, entre otros. No nos confundamos, no caigamos en el error de realizar reparaciones tipo "K", es necesaria la reconstrucción del país. Ante la tragedia marina, el mundo, solidario, nos hace sentir vergüenza por nuestro arcaico atraso.

Emilio Zuccalá







Nadie da lo que no tiene



Ante todo deseo dejar en claro que no pertenezco a ninguna agrupación política. Lo que me lleva a escribir esto es el hecho de haber conocido en forma personal a un grupo de profesionales que pertenece al área de Salud y Trabajo del hospital Centenario, encargados de asistir al personal docente y no docente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Difícil es pensar en que alguien que debe ser atendido por un problema de salud llegue a un espacio carente de luz natural y ventilación adecuada. Un lugar limpio y prolijo, pero desprovisto de los elementos básicos para lo que se considera una atención integral. Alguna vez escuché a alguien que sabiamente me dijo "nadie da de lo que no tiene". Con el afán de construir algo distinto, podríamos poner el foco en "dar de lo que tenemos". Por favor, que el Estado otorgue a estos profesionales con mayúsculas las condiciones necesarias para que puedan seguir brindándonos sus conocimientos y comprensión ante las problemáticas, pero en ámbitos en los que la salud integral no se transforme en utopía.

María Irene Sandrín







El estado deplorable de las veredas



Quisiera saber si el municipio está en bancarrota. Expreso esta pregunta porque estoy viendo que las calles de la ciudad se encuentran en muy mal estado. Pero también quiero destacar que en peor estado se encuentran las veredas, que según el municipio fueron arregladas. Podríamos decir que así lo hicieron, pero en forma de cosmética, es decir un trabajo superficial donde han dejado todo por hacer. Eso sí, tenemos la ventaja de que todo se ha unificado, porque las veredas del microcentro, macrocentro y barrios están a la miseria. Aparte de sus roturas, están llenas de basura y materia fecal de los perros, el abandono de las veredas es total. Si bien es cierto que nosotros, los ciudadanos, tenemos mucho que ver en el tema de la limpieza de las veredas, entiendo que al municipio le correspondería arreglarlas y colocar en su totalidad las baldosas que hagan falta. Invito a las autoridades municipales a recorrer la ciudad en forma integral y comprobar lo que digo, me parece que sería oportuno que se abocaran a arreglarlas definitivamente, porque de seguir así esta situación tendremos que caminar por las calles.

Armando Torres Arrabal







¿De qué estamos hablando?



Casi son los mismos jugadores, el mismo planteo ante Boca por Copa Argentina y por Superliga. Entonces, ¿cómo es la cosa? Montero llegó y Central tuvo un buen período, ganando incluso claramente el último clásico, Montero siguió y los jugadores de Central perdieron partidos de manera casi caprichosa. Declararon que estaban muy conformes con Montero, y finalmente todo lo que lograron con sus ganas de no jugar hicieron que Montero se tuviera que ir. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay partidos que se juegan con ganas y otros que no? Estamos hablando casi de los mismos jugadores.

DNI 11.270.762