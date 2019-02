Una estafa permitida

Desde hace años que lucho para que en Rosario se barra, para que los contenedores se mantengan limpios, para que los yuyales se corten. Escribí un largo y detallado informe a varios bloques sobre lo que ocurre con la basura y lo entregué a Ciudad Futura, al concejal Toniolli, me entrevisté personalmente con Miatello, Comi; intenté ver a Sukerman pero nunca fui recibida. Golpeé varias puertas, inclusive escribí a Higiene Urbana y gasté horas interminables en teléfono haciendo denuncias que terminaron cansando al personal que atiende. Nunca conseguí que se hiciera regularmente el barrido por el cual el contribuyente paga onerosos impuestos. Tampoco pude triunfar en parar el abuso descarado de los barrenderos que sólo trabajan de 8 a 10.30, cuando marchan como ejército a distintos puntos de la ciudad para tomar cerveza. Esta semana hice cuatro reclamos al 0800 4443265 ya que las calles Virasoro, Rueda, Amenábar, Corrientes, Entre Rios, Mitre, Sarmiento y toda esa zona no se barre desde hace meses, a pesar de que se debe barrer una vez al día. Los hospitales de la zona están rodeados de pastizales altísimos y cuantiosa suciedad de la cual se alimentan los roedores. ¿Será porque los políticos reciben jugosos aportes a sus campañas políticas de parte de camioneros que se permite esta falta de higiene en Rosario? Y aunque sea retórico el cuestionamiento, ¿por qué se renovó el contrato a las firmas Lime y Limpar cuando todo el pueblo rosarino está en total oposición a la forma en que éstas operan?

Myriam Koldorff

No somos ratas de laboratorio

No soy doctora, ni tengo títulos, solo soy la hija de un luchador que se entregó a las manos de los médicos, creyendo en ellos y en la medicina, y que sin embargo hoy siento que fue un ratón de laboratorio para ellos. Siento que como mi papá quería salvarse, dejó que hicieran con el una y otra cirugía, permitió que le colocaran un catéter digestivo (que supuestamente eso iba a darle una mejor calidad de vida) y sin embargo después de repetidas infecciones lo llevó a la muerte. Hoy hace un año que mi papá ya no está entre nosotros y no existe método ni pruebas que me lo devuelvan. Luchó hasta el final, fue y será mi héroe por siempre. Con esto sólo quiero pedirles a los que si son doctores sientan que cada paciente que vaya a su consultorio es un familiar suyo, así no prueban cosas sin tener la certeza de que ese padre, madre, hijo o amigo, regrese a su casa. Cosa que con mi papá no lograron. Te extraño eternamente, mi capitán.



María Jimena Basterrechea

DNI 29.509.580



Reclamo por ruidos molestos

Todos lo que comentan y apoyan una decisión de prorrogar las habilitaciones por un año más es porque no tienen ni idea de lo que es vivir lindero a una fábrica. En muestro caso tengo mi casa en Entre Ríos al 5000 y vivo desde aproximadamente 40 años, nunca pensé que se podía habilitar un taller de inyectado plástico con máquinas que producen ruido y bastante vibraciones. No se respeta a los vecinos que vivimos atormentados por todo esto, aunque la fábrica asumió el compromiso de insonorizar y poner antivibratorios en el lugar. Nunca lo realizaron y continúan atormentando a todos los vecinos con la complicidad municipal. Los vecinos ya realizamos todo tipo de reclamos en la Municipalidad, con denuncia policial del 23 de agosto 2018, denuncia Nº 18 en Fiscalía de Estado (expediente Nº 21-06813265-4, a cargo del fiscal Mazzoni, German Roberto). Todos duermen en algún cajón de Tribunales. Yo pregunto, ante esto qué tenemos que hacer. Por favor, que alguien decente nos ayude. Somos dos personas adultas mayores que estamos atrapados en este infierno.

Luis Ramón Antonio Paz



Pérez parece el Lejano Oeste

Por la presente manifiesto mi descontento por la seguridad de nuestra ciudad de Pérez. A 15 días de la muerte de Rolando, otro joven apareció sin vida, dejando una mujer y una niña por cumplir 13 años. No me importa el motivo, me importa que nuestro intendente, con el respeto que se merece, no tome medidas al respecto. Todos tenemos derecho a circular en paz por nuestras calles, cosa que ahora no se puede. Por favor, ¿podría atender esta emergencia y dejar otros asuntos de lado? Gracias por su atención.

Cecilia Goyret