Una demanda en baja

Si bien las habladurías de círculos interesados en "promocionar" una epidemia de consumidores de drogas hacen eco en las redes sociales y los medios de difusión en general, la realidad es que la demanda de consultas de pedidos de ayuda de parte de la población adicta ha disminuido considerablemente, y no porque no haya consumo o se haya reducido. Más bien tiene que ver con una cuestión que yo vengo planteando hace años, que del cien por ciento de las personas que padecen alguna adicción, un porcentaje mínimo es el que quiere y puede comenzar un tratamiento adecuado, dado sus posibilidades psicológicas, familiares y sociales, pues los recursos en esta instancia son fundamentales. Lo otro que está sucediendo es la elevada precarización en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, exceptuando a la cima de la pirámide capitalista. Esta precarización atenta contra los valores básicos en la vida cotidiana, o sea la solidaridad, la posibilidad de sostener un proyecto de vida en lo laboral, lo económico y lo social. Estamos en una sociedad cada vez más desigual y caótica, además de insegura, y la instancia de realizar un tratamiento terapéutico para dejar de consumir drogas, pasa a ser una utopía. Cuando no hay comida para poner en los platos, ni sistemas de salud que cubran las necesidades clínicas básicas. Esta es la cuestión que vemos a diario en nuestra Institución y con nuestros colegas, pues decidir ingresar a un programa terapéutico lleva tiempo, esfuerzo y una dedicación total para lograr conquistar la intimidad descuajada y poder reinsertarse a la vida social distinta, productiva, solidaria. Esta es la verdadera cuestión relevante, la gran desigualdad social que ha ido avanzando a lo largo de los años. Entonces cuando aparecen con buenas intenciones líderes religiosos, profesionales y demás, diciendo "ni un pibe menos", tendríamos que plantearnos cuestiones de fondo, sin egoísmo, y pensar un programa nacional coherente, multidisciplinario, integrado, que pueda dar respuestas profesionales, amorosas y eficaces ante esta devastadora situación social.

Un chiste muy cruel

No puedo dejar de preguntarme cuántos de los niños carenciados con diferentes grados de pobreza, que hoy son más de la mitad de la población infantil de Argentina, llegarán a cumplir los 16 años para que desde el Estado se les enseñe cuáles fueron sus derechos y deberán ser sus valores. Absurdo y trágico, casi como un chiste muy cruel.

Insólito y repudiable (II)

He leído en Cartas de los Lectores de este diario la carta publicada por Juan Carlos Bessan el domingo 21 de Julio pasado y me adhiero en todo lo dicho por él en la misma, descalificando totalmente al señor Otto Schmucler, dado que carecen de veracidad sus palabras que desacreditan a la gobernadora María Eugenia Vidal, una funcionaria sincera y transparente en sus movimientos políticos, ya sea en la obra pública como en la asistencia a los ciudadanos de su provincia. De todas maneras, me atrevo a decir que el autor de la carta "María Eugenia, escúchalo a Máximo" se equivocó en todos sus conceptos y además debería hacer como dicen los ingleses: "mind in your own bussiness", cuya traducción literal no es lo que está escrita sino que debe entenderse como "no te metas en lo que no te importa".

Los precios argentinos (II)

En La Capital del jueves pasado, en Cartas de los Lectores, leí un comentario que comparto en parte. Es verdad lo que dice en lo que comenta sobre precios argentinos, pero se equivoca en culpar a los empresarios (yo no lo soy), conozco a la empresa que menciona ya que familiares míos están relacionados con la misma. Por eso le comento lo siguiente, en Europa como aquí gran parte de lo que ofrecen es de China o de otro país que lo ofrece a mejor precio y siempre más barato que aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los argentinos tenemos impuestos más que exagerados, llegan a más del 50 por ciento. Fíjense en sus servicios, luz, gas, agua, y piensen que las empresas pagan todo mucho más caro. ¿Adónde creen ustedes que termina ese costo?

