Una crisis recurrente

Yo estimo que desde todo punto de vista, cualquier proyecto de resolver esta nueva crisis, que se avecina como muy profunda y vive la República por estos días, choca con instancias que nos parecen totalmente desequilibradas. Veamos de qué se trata entre muchos temas más: los diarios de esta semana publicaron que la deuda externa argentina ronda los 324 mil millones de dólares. Esto significa aproximadamente el 90 por ciento del PBI de la Nación. Respecto de esta deuda, sólo se siguen amortizando intereses sobre intereses, y cada vez más cercanos entre sí. Nunca se amortiza el capital. Eso por un lado. Otro punto es los casi 20 millones de cheques que mensualmente entrega el Estado a jubilados, pensionados y asignaciones a los demás colectivos de gente que literalmente, para decirlo de un modo sencillo, "se encuentra totalmente en la lona". Un punto más son los fabulosos sueldos otorgados a los funcionarios y sus asesores, comparándolos con la media del esquema anterior. En fin, más vale no continuar puntualizando tanto descalabro, que por otro lado está a la vista, porque nos llevaría a escribir un libro que podríamos titular "La Argentina Surrealista".

Felipe Demauro

DNI 6.072.937

Gobernar con justicia y rectitud

Según expresa David Isaacs en su libro "La educación de las virtudes humanas", "la sinceridad y la humildad son dos formas de designar una única realidad". Como yo soy extremadamente sincero, voy a expresar que el fastidio y el desprecio que le manifestó Cristina Kirchner al ex presidente Mauricio Macri en todo momento en el acto de asunción del nuevo mandatario, Alberto Fernández, es nada en comparación con el sentimiento que despertó en mí dicha acción. No obstante, le deseo el mayor de los éxitos al nuevo presidente y me pongo a su servicio desinteresadamente. Y como soy humilde, le daré humildemente un consejo a todo el nuevo gobierno: gobiernen conforme a los mandamientos de Dios, con justicia y rectitud, no "para nosotros y para ellos". Respeten a la Iglesia de Cristo, no sólo al Papa Francisco que no es más que la cabeza temporal de dicha institución. Por consejo del mismo Francisco, lean y relean el "Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia" y gobiernen conforme a sus enseñanzas. Tenga este libro, señor presidente, de cabecera en la mesa de su despacho y, cuando salga, llévelo bajo el brazo. Porque son vanos los proyectos de los dignatarios y los pueblos que se olvidan del Creador. Recuerden, señores, lo que Jesús le dijo a Pilatos antes de ser crucificado: ‘Ninguna autoridad tendrías sobre mí, si mi Padre no lo hubiera permitido".

Daniel Chávez

DNI 12.161.930

Cómo desperdiciar el agua

Hace más de cuatro años que debo reclamar a Aguas Santafesinas por rotura de caño en vereda. Agua corriendo por la calle como si a nadie le importara. 26/11/19 nuevo reclamo. La pérdida era chica pero salía bastante agua. Pasó una semana y luego de otro reclamo, salimos y había un gran pozo de dónde el agua salía tres veces más fuerte. Habían venido de Aguas y sin siquiera avisar rompieron donde estaba la pérdida, tal vez se dieron cuenta que era demasiado para ellos y huyeron. Eso fue el 4 de diciembre. Hoy todavía esperamos con nuestro pozo. Nuestro pasto levantado, el agua corriendo por dos cuadras mientras la presión en las canillas es cada vez menor. Y pienso, ¿me tengo que resignar? ¿Cuánto tiempo más voy a perder reclamando? Y escucho "cuiden el agua", consejos para que no gotee la canilla. Y creo en eso, porque debemos cuidarla. Pero si el que la administra hace 13 días que la deja correr, no la cuida. ¿Qué hago yo? ¿Lo denuncio a la policía? ¿Corto la calle? No sé, si alguien me puede ayudar, escucho. Reclamo 88.040.

Sonia Pellegrini

DNI 16.645.852