Una argentina premiada

Quiero expresar mis felicitaciones a la licenciada y profesora Beatriz Genacio, a quien tuve el alto honor de acompañar a recibir la distinción Ugart 2019 (categoría Argentina) con la que fue premiada recientemente. La distinción Ugart, declarada de interés nacional por Presidencia de la Nación, es el máximo galardón que otorga la colectividad árabe en Argentina a través del Club Sirio Libanés de Buenos Aires a los árabes o descendientes de árabes que se hayan destacado en alguna manifestación científica, cultural, política, institucional, artística o deportiva, como también a quienes siendo argentinos no árabes han realizado un aporte significativo a nuestra comunidad. Beatriz es, por excelencia, una muestra exacta del amor que los argentinos podemos profesar hacia otras culturas. Ha dedicado medio siglo de su vida a la difusión, la conservación y la enseñanza de la lengua y la cultura árabe, desarrollando cada una de sus obras con empeño, humildad, vocación de servicio y altos valores humanos que la caracterizan. Hoy, Beatriz constituye en su figura uno de los máximos exponentes del conocimiento árabe en nuestra ciudad. Merecido homenaje para quien ha construido una historia de esfuerzos y sacrificios finalmente coronados por el éxito.

Cristian Principi Yunes

DNI 39.053.005

Lo importante es recaudar

Me vino un reclamo de un abogado de la TGI que debía un impuesto 5-2019, el cual lo tenía pago. Me dirigí al Centro Municipal de Distrito de la calle Junín y Provincias Unidas y les comuniqué que había un error en ese reclamo. Me contestaron que porque había pagado dos cuotas juntas (es decir la que se estaba por vencer y la que corresponde al mes siguiente), el importe total lo acreditaron a la boleta 4-2019 dejándome la 5-2019 como no paga. Les expliqué y le mostré las dos boletas pagas y que no era problema mío sino negligencia de parte de ellos. En definitiva, me pasaron una cuota de la que estaba paga dos veces a la cuota que me reclamaban y me dijeron que me tenían que cobrar un interés porque pasaron varios días. En la agonía de dejar el cargo siguen facturando, es asqueroso lo que hacen con los contribuyentes que mes a mes tratamos de estar al día con esos impuestos excesivos. Sin tener culpa alguna tuve que abonar 50 pesos de interés que ellos me generaron. Vergüenza ajena me dan.

Omar Altamore

Un debate imposible

¿Qué político se atrevería a debatir hoy con los doctores Facundo Manes o Abel Albino? ¿Existe en el universo político alguien capaz de sostener un debate contra estos dos "pensadores del futuro"? ¿Alguno de los seis candidatos sería capaz de fundamentar desde su atril, durante esos debates, que la educación va a ser tan importante durante su hipotética futura gestión? ¿Que se le asignará un porcentaje importante del presupuesto nacional y que además, ese proyecto educativo va a tener modificaciones tan importantes como lo son los muchos ejemplos que hay en el mundo, en donde hasta el mobiliario de las aulas, la duración de las "horas" de aprendizaje (más acotada a los tiempos que nuestro cerebro es capaz de mantener la atención), y la manera de interactuar de los maestros con los alumnos estén en consonancia con los avances tecnológicos y con los requerimientos de las industrias que cada vez necesitan de personal más flexible y adaptable a los continuos cambios? El doctor Albino pone énfasis en la nutrición y cariño necesarios en esos primeros años de vida, donde se forma el cerebro y se desarrollan las "redes neuronales" del individuo. Manes nos habla y explica de cómo la educación "alimenta al cerebro" (a toda edad). ¿Alguien ha visto alguna plataforma que tenga indicios de algo que se emparente con la educación que se brinda a los alumnos en los países que se han desarrollado, y han tenido un crecimiento sostenido, o de convocar a los demás partidos de la oposición a firmar un proyecto conjunto, y único, que trascienda más allá de uno o dos mandatos como política de Estado?

Ovidio Winter

Gracias por el amor y contención

Se fue antes de tiempo, un padre, esposo, hermano, tío, amigo, tío abuelo, primo, médico, paciente, consejero, colega; pero sobre todo una excelente persona. Queremos agradecer a todo el personal del Sanatorio Plaza por el amor y la contención que acompañaron al doctor Gonzalo F. A. Viale y su familia.

Luz Viale

Nora Schvarzstein de Viale