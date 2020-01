Nunca imaginé que me iba a emocionar con una actitud de alguien tan diametralmente opuesta desde lo ideológico, pero enterarme a través de los medios de la actitud y decisión de la ex diputada por el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, luego de haber percibido una remuneración de “seis cifras”, retornar a su antiguo oficio de “barrendera” en la estación de Once, con un sueldo que sin duda, es varias veces menor. ¡Aplausos!

Marta Escobar