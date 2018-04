Un título injusto

El 2 de abril pasado apareció en este diario un artículo sobre Casa Arijón.

Muchos no la conocen. Es la casa que hizo construir don Manuel Arijón, pionero en la instalación del tranvía en Rosario. El inmueble pertenece ahora a la Provincia. Fue a través del tiempo cuartel de bomberos y cárcel. El edificio señorial quedó en pésimas condiciones. Está ubicado en Arijón 84 bis y es un foco cultural que aprovecha el populoso barrio Saladillo. Al leer el mencionado artículo da la impresión que recién ahora se realiza una intensa actividad social y cultural, y se reacondicionó el edificio, pero no es así. Conozco la trayectoria por haber colaborado en forma desinteresada, con toda la tarea de puesta en valor, de organizar su accionar, hace unos años, a partir del momento en que el señor Armando Durá tomó su dirección. En cuanto al inmueble, debo señalar que fue el entonces gobernador de la provincia, ingeniero Jorge Obeid, quien supervisó personalmente las obras, incluso recuperando material original (tejas, mayólicas, revestimientos de madera), y trató de que desde la calle se viera la casa haciendo derribar tapiales para integrar a la gente de ese lugar. La obra realizada fue múltiple. Se organizaron cursos diversos, de oficios, danzas (el más concurrido fue el de danzas árabes que llegó a tener más de cien alumnos), teatro, yoga. Un día a la semana se dedicaba al tango con mucha afluencia de público que disfrutaba de la música y el baile. Dos maestras daban apoyo escolar, gracias a eso muchos chicos pudieron aprobar el año. Lugar destacado tuvo la biblioteca pública que brindó libros en la sala y a domicilio, acercando la lectura a muchos vecinos. Se debe destacar que durante algunos años, este verdadero foco cultural organizó cada 25 de mayo, el único desfile en la ciudad conmemorando la Revolución de Mayo. Siempre se contó con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, de un grupo de motociclistas que en cada oportunidad realizaron obras solidarias, de centros nativistas que lucían sus caballos y sus carros pintados, de representantes de diversas colectividades extranjeras con sus trajes y bailes típicos, entre otros. Como cierre, había una reunión en la Plaza del Mercado con exhibición de destrezas gauchescas, feria de productos regionales, bailes, canto. Eran momentos de integración de los habitantes del barrio. Se organizaban espectáculos teatrales, charlas, muestras fotográficas. Un biznieto de Manuel Arijón concurría a estas actividades. Celebro que siga la actividad en la entidad, pero entiendo que no se puede ignorar a quienes hicieron tanto en un momento difícil, donde todo estaba deshecho, donde hubo que empezar de cero, y con pocos medios. Ese grupo que recuperó la Casa en todos los órdenes contó con el apoyo y agradecimiento del barrio.

Nélida González de Jorge

Así se trata el patrimonio en Rosario



El palacio Cabanellas, de Sarmiento y San Luis, es una joya del patrimonio de Rosario y se destaca por su original cúpula. Obra de 1916 del arquitecto Francisco Roca, es notable muestra del llamado "modernismo catalán" en el que descolló el genial Antonio Gaudí. Este edificio fue en su momento parcialmente renovado a cargo de la Municipalidad, dado su gran valor arquitectónico. Pero resultó un gasto inútil. Debido a una insólita iniciativa de la actual gestión municipal, las persianas de los negocios en la calle San Luis fueron pintarrajeadas por supuestos "artistas callejeros", creándose una escenografía espacial que roza con el espanto urbanístico. Así se afeó la calle, y ni siquiera se salvó el palacio Cabanellas, que quedó arruinado por esas pintadas. Se dice que la arquitectura es un arte especialmente nocturno, pero cuando cae la noche y se bajan las persianas, el aspecto que muestra esa joya patrimonial en sus frentes sobre San Luis y sobre Sarmiento es triste y lamentable. Así se trata el patrimonio en Rosario.

Roque Sanguinetti

¿Discriminación de género?



En el tema de la legalización del aborto hay un detalle que me llama la atención y es que nadie le pregunta al padre del bebé si acepta que asesinen a su hijo. Para las abortistas el padre no tiene voz ni voto, pues es la madre la única "propietaria" del bebé. Eso es una aberración biológica y jurídica a menos que el embarazo se haya producido por obra y gracia del Espíritu Santo y sin intervención masculina. Supongo que, como corresponde, el Inadi ya ha denunciado ante la Justicia a las abortistas por discriminación de género.

Juan Carlos Belligotti

DNI 6.246.832

Venado Tuerto







El cuento de la "viveza criolla"



Vivimos convencidos de nuestra "viveza criolla", originando una copiosa literatura abarcando desde la sociología y la psicología a las letras de tango. Jauretche hace muchos años percibió la contradicción entre nuestra tan mentada "viveza" y la zoncera, explicándolo así: "El argentino es vivo de ojo y zonzo de temperamento", demostrando que, paralelamente, somos inteligentes para las cosas de corto alcance, pequeñas, individuales, y no cuando se trata de las cosas de todos, las comunes, las que hacen a la sociedad y de las cuales en definitiva resulta que sea útil o no aquella "viveza de ojo". Nada importa que la zoncera sea congénita; o que lo agarre a uno desde el "destete". Deduciendo claramente que: "no somos zonzos, nos hacen zonzos". El humorismo popular predice: "¡Mamá, haceme grande, que zonzo me vengo solo!". Pero esta es otra zoncera, porque claramente ocurre a la inversa, "nos hacen zonzos", para evitar que pensemos como grandes. Las zonceras radicalmente acumuladas consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia –y en dosis para adultos– con apariencia de axiomas, discursos o eslogan para impedirnos pensar las cosas del país, con la simple aplicación del sentido común. Hay zonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la que se les ocurra. Algunas son recientes y dolorosas, otras tienen raíz lejana, pero generalmente un hombre público que las respalda. Basta un simple análisis para que una zoncera resulte obvia, pero no sabemos reaccionar, porque nos han domesticado para que lo obvio pase con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo. Definitivamente, somos zonzos a los golpes, aceptando que: "la violencia de la palabra mal utilizada, es peor que la trompada bien dirigida".

Norberto Ivaldi







Estaremos eternamente agradecidos



En situaciones que nos toca vivir, desconocemos y estamos expuestos a lo que vendrá. Mi esposo tuvo que someterse a una cirugía frecuente pero con los riesgos de toda operación. Nos encontramos con muchas personas dispuestas a calmar nuestros miedos, ansiedades y dudas. Desde el primer día de internación nos recibieron con amabilidad, Ana, de admisión, la doctora Belén Vila Ortiz, enfermeras Irene, Yasmín, Pilmayquén; mucamas, camareras, personal de terapia cardiovascular, el doctor Diego, kinesiólogo Juan; nuestros médicos de cabecera Mario Damián Lupo, y cardiólogo Jorge Kuran, que cumplieron un rol importantísimo. Una mención muy especial merece nuestro querido doctor Eduardo Marcelo Caramutti, (cirujano cardiovascular), que meses previos estuvo a nuestro lado con su apoyo incondicional, disipando nuestras dudas que por cierto eran muchas. La cirugía fue un éxito, un héroe con un corazón gigante. Felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes, desde su lugar, que día a día contribuyen a la mejor calidad de atención y estadía del paciente y su familiar, nuestro agradecimiento eterno. Jamás los olvidaremos.

Amenazas de bombas en las escuelas



Es posible que mi edad, la educación en mi hogar y escuelas donde estudié, no me permitan entender procedimientos educativos en mi patria de hoy. Leo en mi diario matutino: "Policías darán charlas en escuelas para evitar falsas amenazas de bombas". (La Capital - 11/4/2018). Cómo cambiaron los tiempos. Antiguamente, los padres enseñaban a sus hijos, buenos modales, urbanidad y cortesía, que después se ampliaba en la escuela. ¿Necesitan que la policía explique lo desfavorable que es el aviso de bombas en las escuelas? En un país del primer mundo, los padres primero, luego las escuelas, son los encargados de formar, educar, a los niños y niñas. Ese fue el sistema que tuvimos y que recuerdo. Las charlas educativas tendrían que ser para los padres que no educan a sus hijos, que llaman para avisar de las bombas en colegios. Se moviliza a bomberos, policía, ambulancias, entre otros, con un importante gasto que asumimos todos los que pagamos impuestos. Como ciudadano de a pie, lo sugerí varias veces, que los dueños de los teléfonos utilizados en la "diversión", paguen los gastos que demandan movilización de personal, perjuicio escolar (desalojan la escuela), y multa. Solucionarían la travesura demencial. Los padres normales, no pueden hacerse cómplices del delito de alteración del orden público. Con el pago, se educan rápidamente. Si apoyan a los "traviesos" hijos, la segunda vez, pagan y van a la cárcel para meditar y ver la necesidad de educar a sus hijos.

DNI 4.340.294