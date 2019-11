Soy un convencido de que la remanida frase “La muerte no dignifica” es una verdad de Perogrullo, pero cuando alguien se va de esta vida y resultó ser una persona que movilizó nuestro afecto, nos hace tener una mirada en donde la objetividad se ve contaminada por la gratitud que nos dejó su compañía. Hace unas horas nos dejó, sólo físicamente, un amigo al cual en el momento donde nos encontramos con su ausencia tomamos verdadera conciencia de la magnitud que tuvo su presencia entre nosotros. Sólo fue un tipo común, de esos que no salen en los diarios, que no ocupa un lugar en las sociales, pero que mostró en cada acto de su vida una exaltación de valores que a quienes hemos disfrutado de su amistad nos jactamos de haber compartido este mundo. Con dignidad y sacrificio fue padre de seis hijos a quienes educó y crió enseñando el camino de la honestidad y trabajo. Hizo del laburo un culto, no sólo en la UNR donde lo ejercía y lo encontró la muerte, sino también en su casa en la cual demostraba su habilidad y pasión por “hacer” en sus horas de descanso. Un tipo común, con vicios y defectos que se diluían con su presencia amistosa y servicial a la hora de darle una mano al prójimo. Un tipo común, preocupado por la realidad cotidiana que lo sumía en depresiones intoxicadas por el humo del pucho, y que disipaba con sus intervenciones histriónicas y cargadas de humor en el grupo de whatsapp de sus queridos colimbas de la PAN. Doy gracias a Dios que me puso en el camino un tipo común como vos, Claudio Ramírez. ¡Marinboy querido! Que estas líneas sean un humilde homenaje a la enseñanza de vida que dejaste desde tu sencillez. ¡Te vamos a extrañar, amigo!

