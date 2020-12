Un silencio ensordecedor

Con respecto al multitudinario funeral a Diego Maradona realizado en la Casa Rosada duelen los oídos del silencio que guardan aquellos, principalmente comunicadores sociales y sanitaristas, que tildaban de insolidarios y egoístas, cuando no de negadores o de denegadores, a aquellos que sostenían que no siempre la vida es más importante que el vivir. ¿No eran esos cientos de miles de personas egoístas, insolidarias y negadoras? ¿No fueron nuestros gobernantes egoístas, insolidarios y negadores al permitir un acto de esas características en plena pandemia? Bueno, pues resulta que parece que para los citados al principio, no. Mientras miles de personas no han podido despedir a sus familiares muertos de Covid por el famoso “protocolo”, ¿de pronto si muere un ídolo dichos protocolos mágicamente caducan y dejan de ser válidos? Hipócritas.