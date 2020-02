Un reclamo urgente

Me dirijo a quien corresponda o a quien le interese tomar mi a estas alturas desesperante reclamo. Desde hace más de 70 años tenemos una propiedad en la calle José María Rosas 3625 bis. En ella hace más de cinco años tenemos un comercio, cancha de fútbol, tenemos la habilitación correspondiente dada por la mismísima Municipalidad de Rosario, la cual desconoce el lugar antes mencionado. El reclamo concreto es el siguiente, los yuyos no se cortan, la recolección de basura llega hasta la cuadra anterior, no tenemos contenedores, el alumbrado es inexistente. Es por todo esto que además de reiterados robos por ser literalmente una “boca de lobos”, estamos llenos de roedores y demás animales por la basura acumulada en la calle, y además de que cada vez tenemos menos cantidad de clientes porque ya no quieren acudir al lugar por sufrir robos reiterados, a mano armada en muchos casos. Hicimos varios reclamos en el Distrito municipal Villa Hortensia, a Alumbrado Público, a la recolección de residuos, a Vialidad Nacional porque estamos sobre la colectora de Circunvalación. Le mandamos una carta al intendente y sólo nos responden con promesas y más promesas. Es por eso que nuestro pedido es con urgencia y desesperación. Por favor, necesitamos que alguien nos ayude y nos solucione nuestro reclamo, y que además de todo esto cumplimos con los impuestos correspondientes que no son pocos, TGI, API, más la habilitación del negocio. Espero una respuesta favorable a la brevedad.

Ana Tarres