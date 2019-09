Un pueblo sin memoria

Un día cualquiera de no hace mucho tiempo, mirando fútbol en TV, me sorprendió (supongo como a muchos argentinos) un episodio significativo: una gran ovación partía de la multitud, estaba ingresando a la cancha el director técnico que salió de la cárcel (imprevistamente) después de haber sido condenado por violar a un chico de 8 años de edad. Hoy, en vísperas de elecciones, es oportuno, creo, tomarlo en cuenta. Esta multitud (miles y miles) de fanáticos capaces de vitorear al acusado y condenado por el crimen tan repugnante también vota y elige presidente. La democracia, amigos míos, no es la panacea, es un instrumento y los resultados de su uso dependen exclusivamente de quienes somos los que la usamos.

Máximo Schwienbacher

DNI 6.116.692