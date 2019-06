Un pueblo con energía

La energía mágica de Ticino. En realidad nada tiene de mágica, sino que es la consecuencia de la imaginación, la creatividad, la inteligencia y determinación puesta al servicio de la gente. Así es, en Ticino aprovecharon desechos naturales para generar energía termoeléctrica. Ticino es un pueblo cordobés de tres mil habitantes, distante 190 Kilómetros de la capital y a 43 de Villa María. Esta localidad no sufrió los efectos del histórico apagón del domingo 16 de junio pasado porque cuenta con una central térmica generadora de energía eléctrica que funciona con biomasa compuesta por cáscaras de maní. Las cáscaras calientan una caldera (con el correspondiente filtro) que produce el vapor de alta presión suficiente para hacer funcionar una turbina acoplada a un generador con un transformador de potencia. El sistema denominado de "ciclo cerrado" produce una tensión de cinco megavatios que normalmente es transferida al Sistema Interconectado Nacional; pero ante una emergencia como la de ese domingo, dicha tensión alimenta exclusivamente a los hogares de la población ticinense. A diferencia de la energía generada a partir de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), el sistema de Ticino es incontaminante, por lo que no agrede al castigado medio ambiente. En la provincia de Córdoba se cosecha el 91 por ciento del maní sembrado en Argentina; de manera que además de la producción propia, Ticino recibe cáscaras de otras poblaciones. Y ello es así porque el grano se utiliza para aceite y productos de confitería, lo que asegura una suficiente y constante provisión de cáscara. El maní no tendrá la antigua prosapia del trigo y la que alcanzó la soja desde hace unos decenios, pero cada vez se cultiva más fuera de Córdoba, y está haciendo historia en la constitución de la biomasa. A propósito, su otrora despreciada cáscara que sólo presentaba problemas, hoy es la estrella de la biomasa; y el único residuo que deja, la ceniza, es aprovechado para fertilización. Dado que la biomasa tiene origen en desechos orgánicos (agrarios, forestales, domiciliarios) de gran acumulación, es de esperar que este tipo de centrales termoeléctricas como la de Ticino y General Cabrera (Córdoba) se vayan multiplicando para aumentar el parque eléctrico nacional con "energía limpia", y mejorar la condición ambiental de pueblos y ciudades. La inversión de estas centrales se va amortizando con la venta de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Cristina: ¿ángel o demonio?

En los últimos tiempos Cristina posó en dos fotos que tuvieron una gran repercusión mediática. La primera fue el 14 de mayo, con motivo de la cumbre del PJ, y la segunda el 13 de junio, en el marco del acuerdo de su fórmula electoral —que compone junto a Alberto Fernández— con los sindicalistas Hugo Moyano y Roberto Baradel. En ambas Cristina ocupa el lugar central, se halla vestida de blanco, color que representa la pureza; esboza su sonrisa más angelical y tiene sus piececitos cruzados, con las puntas acercadas, como suelen hacer los niños. Esta imagen, en ellos, es todo un símbolo de la inocencia. Pero en Cristina se cumple el dicho de que "las apariencias engañan": su figura angelical, pura e inocente contrasta despiadadamente con sus 13 procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. ¿Pretenderá ella, mediante la imagen que cuidadosamente intenta transmitirnos, eclipsar a la otra, a la que emana de sus causas judiciales? Ella es alguien con excelentes dotes actorales, que aún logra, a pesar de sus pésimos antecedentes políticos y judiciales, que una importante franja del electorado le crea. Además, existe un ítem cultural que otrora contribuyó al poder de la ex presidenta, y que todavía dificulta un cambio de actitud frente a ella. Se trata de que, en esta época de creciente feminismo, la respuesta política masculina, frente a una mujer audaz y decidida como ella, suele en general estar salpicada de impotencia y desorientación. Ella explota muy bien esta veta de confusión masculina, confusión a la que a su vez contribuye. Hay que recordar que la única elección presidencial que ganó fue principalmente mediante el voto emocional que promovió. En esa oportunidad, sobreactuó su papel de viuda desconsolada y solitaria enfrentando a una oposición, mayoritariamente masculina, que de cara a esa escena quedó descolocada. El nuevo papel que la candidata a vicepresidenta pretende encarnar es de una mujer buena e inocente que sufre, junto a sus hijitos, una persecución política por parte de hombres despiadados y crueles que quieren verla injustamente presa. No hay duda de que, a esta altura, la academia de Hollywood tendría que otorgarle el Oscar a la mejor actriz, pero los argentinos cautivos de su influjo no deberían votarla.

El humor de Alberto Fernández

En su reciente visita a Tucumán, el precandidato a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo: "A la corrupción hay que erradicarla definitivamente". Realmente su comicidad merece como nota un sobresaliente. Y, como respuesta, una expresión con idéntico humor. Por ejemplo: nunca como hoy tuvo tanta vigencia la conocida expresión que dice "tiene razón, pero marche preso". Porque en casi todo lo que los K dicen tienen razón, pero tienen que ir todos presos, desde la reina hasta el último vasallo.

Demasiado tiempo de espera

El 17 de diciembre pasado siendo las 23.30 a mi hijo Germán lo chocó un taxi conducido por Damián Sunini y cuya titularidad es de María Ester Pino, asegurado en Orbis/Amca. Germán se encontraba parado en el semáforo de avenida Sabin y Cangallo, y fue embestido en la parte trasera, destrozando el tren trasero, baúl en su interior, y dejando la rueda trasera derecha en forma de ese. Describo esta situación para imaginar la velocidad que llevaba el conductor del taxi. Hoy, 24 de junio, mi abogado me dice que "cambió la temática de pago de la compañía" y que debo esperar aproximadamente 12 meses más para que se hagan cargo del siniestro. Lo cual implica que el vehículo está parado y eso puede traerle mayores inconvenientes, además de los daños y perjuicios que nos ocasiona ya que es una herramienta de movilidad familiar.

Candidatos e ideologías

Ni candidato ni ideología, muy preocupantemente el gran ausente en todo discurso electoral de caras a la elección del próximo líder de los argentinos es el futuro. Y cuando el "innombrable" es el escenario, el acto y la puesta en escena que elegiremos presenciar activamente, lejos del rol de un espectador pasivo de esos que abundan, cabe suponer que todas las obras serán la misma. Vaya elección la que no permite optar ni parece ser cuestionado su gatopardismo por quienes, desde una cómoda desidia, eligen.

Propietario: EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. inscripta en la Sección Estatutos del Registro Público de Comercio de Rosario al T° 80 F° 3602 N° 197 en fecha 19 de mayo de 1999. Dirección Nacional del Derecho de Autor (Expte. N° 49995792). Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido de este diario. Dirección, redacción, comercial, circulación y administración: Sarmiento 763, Rosario, CP 2000, provincia de Santa Fe. Presidente y Director de la publicación: Gustavo Santiago Scaglione.