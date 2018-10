Un proyecto para todos

Esta carta va dirigida a todos los políticos, gremialistas, ministros, jueces, empresarios activos, jubilados y pensionados que desde 1983 han hecho tanto daño al país. Ustedes piden todo de un pueblo tan manso como el nuestro. Ahora, ustedes tienen que entregar algo de todo lo que han ganado trabajando poco. Dirán cómo. Muy simple y con poco dinero, solamente 10 mil pesos de cada uno de ustedes. Sé que no se van a negar por tan poco. Voy a tratar de ir a todos los medios, formaré una comisión si es necesario, para que el Congreso autorice este proyecto y que se haga la ley Abram (lo llamo así por mi apellido). Un jubilado gana 9.000 pesos por mes habiendo trabajado 40 años. Algunos de ustedes, por ejemplo un senador o diputado, por mes gana 250.000 pesos, por año unos 3.000.000, por cuatro años, 12.000.000 de pesos si renuevan sus bancas, y todo por 40 días de trabajo en el año. También quisiera que no se pague más la jubilación de privilegio, solamente una jubilación mínima como la nuestra. Los 10.000 que pido aumentarán todos los meses de acuerdo al costo de vida. ¿Ustedes tienen idea de cuántas son todas estas personas que tanto daño hicieron al país? Alrededor de 300.000. Agréguenle cuatro ceros y son $3.000.000.000 por mes. Ahí está el aumento para nosotros, los tan vapuleados jubilados. Les saludo atentamente, esperando una respuesta favorable. Y no una represalia hacia mi persona.

Jorge Abram

DNI 6.601.164