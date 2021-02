Nuestra clase política tendría que mirar con mayor atención y detenimiento a países con ideologías muy distintas, como Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Australia, Japón; a nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Chile y muchos otros, cómo avanzan y progresan a partir de acuerdos básicos de gobiernos, desde hace décadas, en sus sociedades. Acuerdos que incluyen: A) Una moneda propia y sana. Hace años dejaron atrás la inflación como consecuencia de un manejo responsable de las cuentas fiscales. B) Rentabilidad en el sector privado, reglas de juego claras, previsibles para hacer negocios, que generan riquezas y originan empleos de calidad. Idearon sistemas impositivos y legislaciones laborales que permiten crecer, en forma sostenida, a empresas privadas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. C) Muy importante, el grueso de los habitantes se ganan la vida trabajando. A pesar de las diferencias ideológicas, que, por supuesto las hay entre gobierno y oposición, lograron ponerse de acuerdo en estos temas y no se discuten, de manera que cuando hay un cambio de gobierno, no hace falta “refundar el país”. Diferencia fundamental con nuestro país. Nuestros políticos viven de la confrontación, culpándose unos a otros por sus errores, no existe el proyecto país, únicamente hay proyectos individuales y corporativos para acceder al poder. En esos países, donde se fijaron pautas de gobernabilidad, que no se tocan y no se discuten, no tiene demasiada importancia quién es el presidente. Debemos entender que si no se logran esas transformaciones, si no se logran esos acuerdo básicos, si no se logra un proyecto de país, que entusiasme e ilusione a los argentinos, seguiremos fracasando. Más aún, cuando a diario somos testigos de la puesta en marcha de políticas y medidas que históricamente fracasaron en nuestro país. ¿No creen, señores políticos, que es hora de cambiar?