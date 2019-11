Un paro nos dejó sin fiesta

Tengo muchísima pena al escribir esta nueva carta de lectores, porque ya envié una similar el año pasado en ocasión del paro municipal que duró dos días. Hace ya muchos años colaboramos con el alma y el corazón en la mayor fiesta de Rosario: la Feria de las Colectividades. Nuestras familias fueron las que vinieron a trabajar sin descanso para hacer de la Argentina uno de los mejores países del mundo y nuestra generación, o sea sus hijos, tratamos de seguir manteniendo vivo ese amor por la tierra lejana que tanto añoraban, y lo hacemos por medio de esta fiesta maravillosa que congrega a gente de muchos lugares del país. Hoy tenemos una gran tristeza porque gracias a un paro del Sindicato de Trabajadores Municipales esta hermosa conmemoración se suspende. Este año vuelven a repetir la historia. ¿No les da vergüenza? Nos parece una absoluta falta de respeto hacia las instituciones. Estamos de acuerdo en que reclamen por sus derechos, pero nos sentimos defraudados y perjudicados por esta actitud, ya que nosotros también tenemos nuestros derechos. No es justo que tengamos que suspender esta fiesta tan esperada, donde invertimos mucho trabajo, esfuerzo y dinero, por lo que consideramos una arbitrariedad esta medida de fuerza tan inoportuna, y esperamos que la Municipalidad nos dé alguna explicación porque no es justo. Los que perdemos somos nosotros, los centros, desde la comida que ya estaba semipreparada, el pago de serenos para cuidar las instalaciones, entre otras cosas. Lo único bueno que le encontré a esta situación es que no tuve que pensar para escribir esto, copié lo del año pasado, y además una gran ventaja: ¡fue un solo día! A los municipales, felicitaciones. Muy solidaria su actitud para con la ciudad.

Cristina Burgués

Siguen siendo lo mismo

La frase "hemos cambiado, ahora somos mejores" se da de bruces con la realidad. El 30 de octubre al cumplirse 36 años de su triunfo como candidato al cargo de presidente de la Nación, la UCR organizó un homenaje a Raúl Alfonsín y habló a la concurrencia Alberto Fernández ya como presidente electo. En lugar de hacer un panegírico de un gran político, primer presidente de la democracia, defensor de los DD.HH., honesto, valiente, que fue acosado por las hordas de sindicalistas que aún hoy están entre los K, el futuro presidente se dedicó a hablar de su propia historia y recordar como influyó aquel en su carrera. Tampoco se cuidó de señalar la presencia en el acto del más grande traidor de Alfonsín como lo fue y es el patotero y alcahuete Leopoldo Moreau. A partir de entonces hubo declaraciones sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión por parte de varios referentes. Se llegó a mencionar que "los periodistas hicieron mucho daño y tendrán que pagarlo" y que "en el futuro ese periodismo será desaparecido". Zaffaroni pidió que el Congreso trate un proyecto de ley para intervenir la Justicia de Jujuy y poner en libertad a la delincuente Milagro Sala. Este aluvión de brutalidad y necedad está en la agenda del futuro presidente. Si no, leamos lo que dijo en México ante López Obrador y luego en la Unam: "CFK es inocente, perseguida con pruebas inexistentes y está en libertad gracias a sus fueros y a los peronistas". Le pedimos a Alberto como conocedor del Derecho, que se aferre con todas sus fuerzas a la Constitución de la Nación y que no se deje arrastrar por su círculo íntimo y sus propias contradicciones.

Jorge Rubnicius

DNI 4.392.258

Una sociedad con valores

Agradezco al diario La Capital de poder expresar por este espacio la actitud de un señor taxista. El miércoles 6 del corriente tomé su coche en las inmediaciones de tribunales para trasladarme a mi domicilio, pasaje Escobedo, siendo el mediodía aproximadamente. Cuando entré a mi vivienda noté la falta del documento de identidad. En ese momento pensé que a los problemas diarios y a mis 80 años agregaba uno más. Fue grande mi sorpresa que al finalizar el día ese taxista, del que no conozco su nombre, me alcanzó el documento a mi domicilio. Valoro enormemente la actitud moral, ese gesto hace que vivamos en una sociedad con valores.

Nemesio Marcos.

DNI 6.030.495