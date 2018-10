Un país a la deriva

El gobierno nacional ya se anota varios fracasos, el que más nos duele es la inflación. Ir al súper semana tras semana muestra el persistente aumento de los precios. El gobierno sigue tirando leña al fuego, aumenta la nafta, el gas, el GNC, y la provincia ayuda y te golpea con Aguas Santafesinas, TGI, patente automotor, inmobiliario; y la EPE también hace lo suyo. Estamos en una pelea recibiendo golpe tras golpe, vamos a terminar en la lona. Vemos algunos números que nos asustan, la deuda externa de más de 320.000 millones de dólares, 35% más que hace dos años, y lamentablemente ese aumento no produjo nada bueno. El 85% del aumento de la deuda se esfumó, es turismo al exterior y atesoramiento con la fuga de divisas más grande desde 2009. Qué panorama. Y todavía no dijimos nada del consumo interno. Este equipo económico tiene raíces en negocios financieros y no productivos. Sólo nos queda un milagro, no sé cuál para no chocar. Gracias a La Capital, como siempre.

Hugo García