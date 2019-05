¿Un nuevo contrato social?

Cuando hablamos de contrato social nos referimos en realidad a la Constitución nacional o Carta Magna. Según la ex presidenta es necesario una reformulación del contrato social de todos los argentinos. Si nos atenemos a lo opinado por Mempo Giardinelli días atrás y algunos ex Carta Abierta, habría que reformarla, dejando sólo dos poderes para el manejo de la República, el Legislativo y el Ejecutivo, prescindiendo del Judicial que pasaría a tener un rango inferior y dependería del Ejecutivo. En cambio Eugenio Zaffaroni, apuntando en el mismo sentido de la ex presidenta, dijo que como no se puede juzgar a 3.000 jueces por lo que “hacen 30 o 40”, opinó que hay que buscar un consenso importante para constituir un nuevo modelo de Estado (donde a cada delito se lo juzgará con el “patrón Tiraboschi” y tendrá muy probablemente dos sentencias, dependiendo de que haya sido cometido con la luz apagada o no). ¿“Sinceramente”, a alguien con dos dedos de frente se le podría ocurrir darle al kirchnerismo la posibilidad de modificar la Constitución?

Mariano Aldao