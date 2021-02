Argentina está transitando un momento de suma gravedad institucional que pone a prueba los valores fundamentales de la sociedad. Como Grupo de Ciudadanos Moderados, preocupados por la salud de todos los argentinos, exigimos una investigación judicial con la aclaración de las responsabilidades penales, administrativas y políticas sobre el destino dado a la totalidad de las vacunas para tratar el Covid-19, adquiridas por el gobierno nacional y destinadas a la aplicación en ámbitos nacional, provinciales y municipales. No se trata sólo de esclarecer el manejo de los fondos públicos, pues hay vidas en juego, entre ellas las de miles de personas que se exponen diariamente para superar la pandemia protegiendo la vida de los argentinos. Reclamamos una actitud a la altura de las circunstancias con la separación inmediata de sus cargos a aquellos funcionarios de carrera y políticos sospechados por el uso preferencial de las vacunas. No basta con las declaraciones y desmentidas. Tampoco con procesos kafkianos que nunca resuelven nada. La Justicia debe llegar en tiempo y forma o no es Justicia.